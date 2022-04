El conductor Roberto Carlo acudió al programa ‘Pinky Promise’ y narró cómo Carlos Arenas habló mal de él tras su salida del programa ‘Sale el Sol’ y luego el conductor lo bloqueó de Twitter.

Vanessa Claudio y Roberto Carlos fueron los invitados de Karla Díaz en la reciente edición de ‘Pinky Promise’.

Durante una de las divertidas actividades del programa, le preguntaron a Vanessa Claudio qué tan tóxico era su exnovio Carlos Arenas.

Pero mientras contaba su historia, Roberto Carlo recordó cómo fue trabajar con Carlos Arenas y cómo tuvo un enfrentamiento con él por indiscreto.

Roberto Carlo era conductor del programa ‘Sale Sol’ e incluso tenía una sección junto a Carlos Arenas y todo indicaba que eran amigos.

Pero según palabras de Roberto, Carlos Arenas comenzó hacer comentarios en su contra cuando él no le había hecho nada.

Durante la emisión de ‘Pinky Promise’, Roberto Carlo contó que Carlos Arena le había dado su versión de la ruptura con Vanessa Claudio, pero se negó a contarla.

“Cuéntame lo que pasó, porque yo me sé la historia de él” dijo el conductor mientras Vanessa Claudio decía lo tóxico que era Carlos Arenas.

El también actor narra que él y Carlos Arenas eran amigos: “Él y yo éramos amigos, así, en ‘Sale el Sol’, super amigos y cuando yo salgo del programa me doy cuenta que hablaba pestes de mí al aire”.

Comenta que él se encontraba trabajando en otro proyecto cuando le escribieron de TvNotas y le dijeron que Carlos Arenas estaba hablando mal de él en vivo.

Roberto Carlo cuenta que varias veces le tocó viajar con Carlos Arenas y nunca habían tenido problemas, pero de la nada comenzó a hablar de él.

El conductor narró una ocasión que casi se agarra a golpes con Carlos Arenas porque fue indiscreto sobre un tema que no le correspondía.

Al parecer Arenas insinuó la orientación sexual de Roberto Carlo cuando él aún no lo había dado a conocer.

“Una vez que casi sí nos agarramos a golpes en pleno programa porque yo todavía no había salido del closet y él dio a entender al aire que yo era gay. Al corte yo le dije: ‘Brother no es tú pedo, no es tú tema, no es tú tiempo”

Roberto Carlo