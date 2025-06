Dejando de lado la polémica que persigue a Susana Zabaleta de 60 años de edad, Ricardo Pérez de La Cotorrisa le hizo pasar un momento especial al cantarle en vivo una canción de Los Claxons en su show.

Luego de 6 días de que Susana Zabaleta se presentó en el Teatro Metropólitan y causó polémica con sus comentarios, le tocó el turno a Ricardo Pérez de 30 años de edad, de La Cotorrisa con su show.

Un gesto que Susana Zabaleta tuvo en su concierto del Teatro Metropólitan del 19 de junio dedicándole una canción a Ricardo Pérez de La Cotorrisa fue devuelto por su novio en su show.

Los fans de La Cotorrisa iban por risas, pero no solo obtuvieron eso sino una escena de amor cuando Ricardo Pérez le dedicó una canción de Los Claxons a Susana Zabaleta.

Muy inesperadamente y en medio de su show, Ricardo Pérez pidió el piano y le dejó claro a Susana Zabaleta que le dedicaría una canción ya que evitó subirse a su concierto del 19 de junio.

“Hoy sí me animé mi amor, me estoy cagando, pero me animé. Oye qué nervio ¿cómo haces esto? Esto va con el entendido de que canto culero ¡eh! Van a ver porqué no lo hice ese día”.

Ricardo Pérez, comediante.