Susana Zabaleta -de 60 años de edad- asegura que le robó todo el colágeno a Ricardo Pérez y la muestra está en su cirugía de rodilla.

Ricardo Pérez -de 30 años de edad- y Susana Zabaleta llevan un año de novios, y el humor es parte de su tierna relación.

Ricardo Pérez se sometió a una cirugía en la rodilla y Susana Zabaleta bromeó con que ya le chupó todo el colágeno.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se llevan 30 años de diferencia y a ella no le importa, incluso hace bromas.

En entrevista con Ventaneando, Susana Zabaleta bromeó con que Ricardo Pérez se había sometido a una cirugía en la rodilla porque le ‘chupo’ el colágeno.

Mariana Seoane le tira a Susana Zabaleta por ser novia de Ricardo Pérez: “Yo no mantengo a nadie”

“30 años y ay no tiene rodilla, yo no le hice nada, te lo juro (…) le robé el colágeno, ya no tiene colágeno”

Susana Zabaleta