Ricardo Peralta -de 36 años de edad- presume una nueva foto junto con su ídola de la televisión, Galilea Montijo.

En la imagen se les ve sonriendo y posando con el polémico corset que los “echó a pelear” en primer lugar.

La foto de Ricardo Peralta con Galilea Montijo que los hizo amigos otra vez

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que Ricardo Peralta volvió a sacar a colación su pleito con Galilea Montijo por un corset.

“Ya tenemos foto”, escribió el influencer a manera de broma. Esto después de que la presentadora le hiciera el feo en el matutino Hoy.

Ya tenemos foto 😍 pic.twitter.com/DHVcEGCG6H — Ricardo Peralta (@torpecillo_) September 11, 2025

Si bien en el pasado Ricardo Peralta ha externado el inmenso amor que tiene por Galilea Montijo, lo cierto es que esta foto no se tomó en la vida real.

El estilo de la imagen corresponde a la nueva tendencia en redes con inteligencia artificial.

Este detalle también fue confirmado por Ricardo Peralta, quiene entre los comentarios aclaró: “Ni cierto es IA”, seguido de un emoji llorando.

Al respecto, el influencer volvió a ser centro de comentarios negativos pidiéndole que dejara el tema por la paz.

“Siempre queriendo figurar” y “Ya supéralo” fueron algunos de los comentarios.

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo (Instagram | Capturas de video)

Ricardo Peralta se toma con humor los comentarios de Galilea Montijo por un corset

La polémica del corset inició durante una gala de La Casa de los Famosos México 2025, programa conducido por Galilea Montijo.

La presentadora lució un outfit que incluía como accesorio un cinturón con un diseño de corset que encantó a los fans.

En especial a Ricardo Peralta, quien de inmediato salió a decir que tenía el mismo accesorio que Galilea Montijo.

Esta última, durante una emisión de Hoy, hizo mención del comentario, haciendo burla al cuerpo del influencer.

Y es que de acuerdo con la presentadora, había una diferencia en cómo se le veía el acesorio a ella y Ricardo Peralta.

Fans del influencer concordaron en que el comentario de Gali fue completamente desatinado y fuera de lugar.

Mientras que los hater aprovecharon el momento para irse contra Ricardo Peralta.

Sin embargo, el influencer no se tomó nada de manera personal y respondió a Galilea Montijo con ironía y muchos buenos deseos.