A través de Instagram, Yolanda Andrade arremetió contra la revista por difundir la noticia falsa de su muerte.

Yolanda Andrade exhibe como la revista Quién, medio que difundió su supuesta muerte le ofrece la portada.

“¡Me mata y después me ofreció portada! ¿La quieres en el Semefo? Casi matas a mi familia”, escribió Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade recurrió a sus historias de Instagram para nuevamente manifestar su descontento contra la revista Quién.

No solo eso, publicó dos capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con María Torres, directora de la revista Quien.

En la plática, María Torres le ofreció una disculpa personal a Yolanda Andrade por “la nota tan desafortunada” que difundieron.

E incluso le pidieron que saliera en la portada de la revista, a lo que Yolanda Andrade contestó con un rotundo “No”.

En marzo 2025, la revista Quién publicó por error la nota de la “muerte” de Yolanda Andrade.

La revista ofreció disculpas públicas y aseguró que se tomarían las medidas necesarias para garantizar la precisión de la información.

Yolanda Andrade arremete contra Monserrat Oliver por felicitar a la revista Quién

Yolanda Andrade no solo arremetió con la revista Quién, sino también con su amiga Monserrat Oliver- de 59 años de edad-.

Yolanda Andrade respondió a la felicitación que Monserrat Oliver mandó a la revista Quién en celebración de sus 25 años.

La conductora compartió el video donde sale Monserrat Oliver y encima le mandó un contundente mensaje.

“¡Quién, mentirosos, no los felicites! Acuérdate que me mataron”, le dijo Yolanda Andrade.

Como se sabe, Yolanda Andrade atraviesa una crisis de salud, derivada de un aneurisma cerebral diagnosticado en 2023.