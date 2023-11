Por hacerse el chistoso en un aeropuerto a Saúl Sandoval de 44 años de edad, fue detenido por decir que traía una bomba, esto fue lo que pasó.

Raúl Sandoval fue detenido en el aeropuerto por alerta de bomba cuando trataba de salir de Mazatlán y ahora a un mes del escándalo sale a explicar lo que sucedió.

Todo se debió ya que venía de grabar una canción, por lo que llegó muy eufórico al aeropuerto y que su broma fuera de lugar fue porque no pensó bien las cosas.

Raúl Sandoval vivió un momento desagradable en el aeropuerto de Mazatlán camino a los Premios Bandamax en la Ciudad de México.

Tuvo la brillante idea de bromear con una agente de seguridad durante una inspección de rutina en su proceso de tomar su vuelo, pues expresó que traía una bomba.

Raúl Sandoval hace poco fue arrestado en el aeropuerto por activar una alerta de bomba, al decir que llevaba una, pese a que no contaba con ningún explosivo fue detenido.

A un mes del momento desagradable que vivió por hacerse el chistoso con uno de los elementos de seguridad, Raúl Sandoval explica lo que sucedió realmente.

“Yo venía muy eufórico, pues venía de grabar la canción que ahorita acaba de llegar a un millón. Llegué muy contento, y la de la recepción me preguntó cómo me fue y me pregunto: “¿No traes explosivos?’, y yo dije: ‘Sí una bomba’, me dijo: ‘No puedes decir eso’ y pues ya me dejaron ir”.

Raúl Sandoval