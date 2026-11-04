El reconocido director italiano Tinto Brass murió a la edad de 93 años en Roma, Italia, dejando un legado cinematográfico marcado por la provocación y el erotismo.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta exploró diferentes corrientes artísticas, transitando desde el cine experimental y de vanguardia en los años sesenta hasta consolidar su estilo en producciones transgresoras como Calígula.

Su obra desafió de manera constante los límites de la censura oficial y generó profundos debates sociales, colaborando con destacadas actrices internacionales.

Tinto Brass murió a los 93 años en Roma, tras presentar en los últimos años complicaciones médicas

La noticia de la muerte de Tinto Brass fue anunciada a la agencia ANSA por su esposa, Caterina Varzi, y sus hijos, Bonifacio y Beatrice Brass.

¿De qué murió Tinto Brass, director de Calígula, a los 93 años? (Tomada de video)

La familia no especificó una causa oficial ni exacta de su deceso y precisó que los funerales se realizarán en una ceremonia privada.

En sus últimos años Tinto Brass arrastró varias complicaciones de salud; en 2010 sufrió una hemorragia cerebral y un posterior cuadro de isquemia, mientras que en mayo de 2026 fue hospitalizado debido a una septicemia.

Sus problemas de salud le impidieron acudir en persona al Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2026.

Con motivo de su cumpleaños número 90, había expresado su voluntad de que sus cenizas sean esparcidas en la laguna de Venecia.

El trabajo de Tinto Brass impacó en la historia del cine al redefinir el erotismo

Tinto Brass deja un legado importante dentro de la historia del cine y en la transformación cultural sobre la representación de la sexualidad.

Redefinió los límites del género, consolidándose como su principal referente en Italia y Europa.

A través de una visión libertaria y hedonista, abordó el deseo sin tabúes y defendió la diferencia entre pornografía y erotismo, argumentando que este último busca generar emociones en lugar de solo estimulación física.

Tinto Brass solía presentarse como el cineasta “más censurado de todos los tiempos”, sufriendo la mutilación de 29 de sus 30 películas por parte de las autoridades judiciales y morales.

Sus filmes provocaron intensos debates sociales, culturales y legales sobre la libertad de expresión y los convencionalismos de su época.

Utilizó el cine para exponer las pulsiones íntimas en las esferas de poder. Esto se tradujo en obras clave como Salon Kitty (1976), ambientada en un burdel nazi, y Calígula (1979), una icónica representación de los excesos del imperio romano que se convirtió en la película italiana más taquillera en Estados Unidos.

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Su carrera abarcó mucho más que el cine erótico. Se formó en la Cinémathèque de París durante el auge de la Nouvelle Vague, trabajó como asistente de maestros como Roberto Rossellini y Joris Ivens, y dirigió cine de vanguardia, pop y de corte político durante la década de 1960.

Tinto Brass lanzó la carrera de actrices icónicas como Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Debora Caprioglio y Claudia Koll, y dirigió a renombradas figuras del cine internacional como Helen Mirren, Vanessa Redgrave, Malcolm McDowell y Peter O’Toole.