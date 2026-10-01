Murió Conrad Lant, el vocalista de Venom que era conocido como “Cronos”. Fue fundador y bajista, además de pionero en el black metal, llevando al heavy metal a atravesar fronteras.

Pero ¿quién fue Conrad “Cronos” Lant? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere Conrad “Cronos” Lant, vocalista de Venom

¿Quién era Conrad “Cronos” Lant?

Conrad Thomas Lant, era el nombre del músico británico y vocalista de Venom que apodaban “Cronos”, cuyo aporte es reconocido como el que sembró el camino para el black metal.

El músico nació en Londres y ahí desempeñó parte de su carrera musical, inclusive la creación de Venom, para después irse a vivir a Estados Unidos buscando una carrera como solista.

Conrad "Cronos" Lant, vocalista y bajista de Venom. (@officialvenomband)

El interés de “Cronos” nació en su infancia y fue gracias a un profesor de la escuela que aprendió a tocar guitarra.

Por la astucia que Conrad Lant que tenía con la música y las bases que creó con Venom es que se le considera uno de los pioneros del black metal.

Asimismo, se sabe que en la familia de “Cronos” también había otros músicos como su hermano Graham Lant de Prefab Sprout, y su primo Régis Lant de Enthroned.

¿Qué edad tenía Conrad Lant?

Conrad Lant tenía 63 años cuando murió, pues nació el 15 de enero de 1963 y murió el 1 de octubre de 2026.

¿Quién era la esposa de Conrad “Cronos” Lant?

Se desconoce quién fue la esposa de Conrad “Cronos” Lant.

¿Qué signo zodiacal era Conrad Lant?

Conrad Lant era del signo zodiacal de Capricornio, pues nació un 15 de enero.

Conrad "Cronos" Lant, vocalista y bajista de Venom. (@officialvenomband)

¿Cuántos hijos tuvo Conrad “Cronos” Lant?

Conrad “Cronos” Lant tuvo dos hijos:

Nathan Lant

Hel Lant

¿Qué estudió Conrad Lant?

Se desconoce el grado de estudios de Conrad Lant, pero se conoce que tenía conocimiento en desarrolló conocimientos en computación, programación de videojuegos y software 3D.

¿En qué ha trabajado Conrad “Cronos” Lant?

Conrad Lant trabajaba como vocalista y bajista de Venom, pues incluso fue fundador de la banda.

Sin embargo, también fue fundador de Cronos, un proyecto musical sobre el black metal.

Antes de tener popularidad como músico, también tuvo otros trabajos como:

Asistente técnico de Impulse Studios Neat Records

Instructor de aeróbics

Empleado en ingeniería multimedia y computación

Muere Conrad “Cronos” Lant, vocalista de Venom

Conrad “Cronos” Lant murió hoy 1 de octubre de 2026, a los 63 años de edad, confirmó la banda Venom.

Aunque en el comunicado que la agrupación compartió no brinda detalles específicos sobre lo que causó la muerte de su vocalista, sí recuerdan el legado que “Cronos” dejó en la música.

Venom despide a Conrad "Cronos" Lant, su vocalista y bajista. (@officialvenomband)

Venom recordó que el aporte de Conrad “Cronos” Lant cambió al heavy metal “para siempre”, pues este “nunca siguió las reglas” y por consecuente la agrupación tampoco.

Asimismo, compartieron el mensaje que su hijo Nathan Lant dio tras la muerte de su padre y que envío a todos los seguidores del vocalista y bajista.

“Quiero agradecer por todo el apoyo que han dado a mi papá a lo largo de los años. Sé que realmente lo apreciaron. Él ha entregado su alma, y su música vivirá. La leyenda de “Cronos” nunca morirá”. Nathan Lant, hijo de Cronos.

Venom también apuntó que el legado de “Cronos” seguirá existiendo a lo largo de su música, porque está “nunca morirá” y su voz “nunca se desvanecerá”.