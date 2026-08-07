Mina Chan (sweeter_nk), influencer japonesa de 25 años y residente en Seúl, Corea del Sur, murió el 5 de agosto de 2026 durante una transmisión en vivo en TikTok.

Con más de 80,000 seguidores, era reconocida dentro del fandom de K-pop por administrar una comunidad dedicada a Ni-ki de ENHYPEN.

Tras un incidente en un concierto en Estados Unidos, enfrentó una campaña de acoso digital que no cesó pese a su disculpa pública.

El caso de acoso digital contra Mina Chan reabrió el debate sobre la urgencia de leyes contra el hostigamiento virtual.

La muerte de Mina Chan durante una transmisión en vivo conmociona a Japón (Tomada de video)

¿Quién fue Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?

Mina Chan (conocida en redes como sweeter_nk) fue una influencer y creadora de contenido japonesa que residía en el distrito de Yongsan en Seúl, Corea del Sur.

Era una figura reconocida dentro de la comunidad global de seguidores del K-pop, sumando aproximadamente 80,000 seguidores en TikTok.

¿Cuántos años tenía Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?

De acuerdo con algunos reportes Mina Chan tenía 25 años de edad.

¿Quién era el esposo de Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?

Mina Chan no tenía esposo.

¿Qué signo de zodiacal fue Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?

Al no tener información sobre la fecha de nacimiento de Mina Chan, se desconoce su signo zodiacal.

La muerte de Mina Chan durante una transmisión en vivo conmociona a Japón (@Dexerto / X )

¿Cuántos hijos tenía Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?

Mina Chan no tenía hijos.

¿Qué estudió Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?

Mina Chan se graduó a principios de 2026 en la prestigiosa Universidad Rikkyo, una reconocida institución privada ubicada en Tokio, Japón, aunque su carrera no fue revelada.

¿En qué trabajó Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?

Administraba una popular comunidad de fanáticos dedicada a Ni-ki, cantante y bailarín japonés integrante de la agrupación ENHYPEN.

A finales de julio de 2026, durante un concierto en Estados Unidos, Mina intentó entregar girasoles a un miembro del grupo para que se los diera a Ni-ki.

Este acto se volvió viral y fue interpretado negativamente por sectores del fandom (ENGENE).

Tras comentarios de Ni-ki en una transmisión posterior -donde expresó decepción por fans que buscaban atención individual- el fandom asumió que se refería a Mina.

Esto desató una agresiva campaña de odio, insultos y difamación en sus cuentas personales, la cual persistió incluso después de que ella emitiera una disculpa pública.

Su muerte ocurrió en la madrugada del 5 de agosto de 2026, tras realizar una transmisión en vivo en TikTok desde su apartamento, donde se disculpó y pidió el cese de los ataques antes de atentar contra su vida.

A pesar de que los espectadores intentaron alertar a las autoridades, la policía confirmó su deceso al llegar al lugar.

Su caso ha reabierto un intenso debate internacional sobre la toxicidad en las comunidades de fanáticos y la necesidad de leyes más estrictas contra el acoso virtual en Corea del Sur y Japón.