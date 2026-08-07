Mina Chan (sweeter_nk), influencer japonesa de 25 años y residente en Seúl, Corea del Sur, murió el 5 de agosto de 2026 durante una transmisión en vivo en TikTok.
Con más de 80,000 seguidores, era reconocida dentro del fandom de K-pop por administrar una comunidad dedicada a Ni-ki de ENHYPEN.
Tras un incidente en un concierto en Estados Unidos, enfrentó una campaña de acoso digital que no cesó pese a su disculpa pública.
El caso de acoso digital contra Mina Chan reabrió el debate sobre la urgencia de leyes contra el hostigamiento virtual.
¿Quién fue Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?
Mina Chan (conocida en redes como sweeter_nk) fue una influencer y creadora de contenido japonesa que residía en el distrito de Yongsan en Seúl, Corea del Sur.
Era una figura reconocida dentro de la comunidad global de seguidores del K-pop, sumando aproximadamente 80,000 seguidores en TikTok.
¿Cuántos años tenía Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?
De acuerdo con algunos reportes Mina Chan tenía 25 años de edad.
¿Quién era el esposo de Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?
Mina Chan no tenía esposo.
¿Qué signo de zodiacal fue Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?
Al no tener información sobre la fecha de nacimiento de Mina Chan, se desconoce su signo zodiacal.
¿Cuántos hijos tenía Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?
Mina Chan no tenía hijos.
¿Qué estudió Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?
Mina Chan se graduó a principios de 2026 en la prestigiosa Universidad Rikkyo, una reconocida institución privada ubicada en Tokio, Japón, aunque su carrera no fue revelada.
¿En qué trabajó Mina Chan, influencer de K-pop japonesa?
Administraba una popular comunidad de fanáticos dedicada a Ni-ki, cantante y bailarín japonés integrante de la agrupación ENHYPEN.
A finales de julio de 2026, durante un concierto en Estados Unidos, Mina intentó entregar girasoles a un miembro del grupo para que se los diera a Ni-ki.
Este acto se volvió viral y fue interpretado negativamente por sectores del fandom (ENGENE).
Tras comentarios de Ni-ki en una transmisión posterior -donde expresó decepción por fans que buscaban atención individual- el fandom asumió que se refería a Mina.
Esto desató una agresiva campaña de odio, insultos y difamación en sus cuentas personales, la cual persistió incluso después de que ella emitiera una disculpa pública.
Su muerte ocurrió en la madrugada del 5 de agosto de 2026, tras realizar una transmisión en vivo en TikTok desde su apartamento, donde se disculpó y pidió el cese de los ataques antes de atentar contra su vida.
A pesar de que los espectadores intentaron alertar a las autoridades, la policía confirmó su deceso al llegar al lugar.
Su caso ha reabierto un intenso debate internacional sobre la toxicidad en las comunidades de fanáticos y la necesidad de leyes más estrictas contra el acoso virtual en Corea del Sur y Japón.