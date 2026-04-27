Gerry Conway fue clave en Marvel y DC Comics. El escritor y creador de The Punisher, murió a los 73 años este 27 de abril de 2026.

Marvel Studios, sin ahondar en detalles, anunció su muerte mediante un comunicado publicado en la red social X.

“Gerry fue un ícono tremendo en los cómics que dio forma a la cultura pop en sí misma. Fue un querido amigo, socio y mentor, y nuestros corazones están con su familia y los millones de personas que tocó a través de su trabajo” Marvel Studios

En SDPnoticias te compartimos algunos datos del creador del antihéroe The Punisher.

¿Quién fue Gerry Conway?

Gerard Francis Conway fue un fanático de los cómics desde muy joven.

A los 16 años publicó de manera profesional. Debutó con la historia de terror House of Secrets#81 de la editorial DC Comics.

Dos años más tarde su carrera dio un gran salto. Se convirtió en sucesor de Stan Lee. Tomó las riendas de The Amazing Spider-Manen, donde dejó huella con la muerte de Gwen Stacy.

Es reconocido por crear antihéroe vigilante The Punisher. Deja un legado en cómics y series de televisión.

Gerry Conway (@gerryconway52 / Instagram)

¿Qué edad tenía Gerry Conway?

Gerry Conway nació en Brooklyn, Estados Unidos el 10 de septiembre de 1952. Tenía 73 años a su muerte, evento que tuvo lugar el 27 de abril de 2026.

¿Quién es la esposa de Gerry Conway?

Gerry Conway se casó en tres ocasiones:

Carla Conway fue su primera esposa

Karen Britten fue su segunda esposa

Laura Conway fue su tercera y última esposa

Gerry Conway (@gerryconway52 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Gerry Conway?

A Gerry Conway lo regía el signo zodiacal de virgo.

¿Cuántos hijos tiene Gerry Conway?

Gerry Conway fue padre de dos.

Tuvo una hija llamada Cara, fruto de su relación con su primera esposa Carla Conway.

Con su segunda esposa Karen Britten tuvo una hija llamada Rachel.

Gerry Conway (@gerryconway52 / Instagram)

¿Qué estudió Gerry Conway?

Gerry Conway asistió a la Universidad de Nueva York por un tiempo. Se especializó en la escritura a su llegada a CD Comics, y en producción con Marvel Studios.

¿En qué trabajó Gerry Conway?

El legendario escritor de cómics Gerry Conway, creó grandes personajes para Marvel Studios y DC Cómics, gigantes con los que colaboró desde muy joven, en DC a los 16 y en Marvel a los 18 años.

DC Cómics:

Firestorm: El Hombre Nuclear.

Jason Todd: Robin, más tarde Red Hood.

Power Girl

Vixen: Superheroína miembro de la Liga de la Justicia.

Killer Croc: Villano de Batman.

Conde Vértigo: Enemigo de Green Arrow.

Commander Steel: Héroe de la Edad de Oro/Plata

Marvel Cómics:

The Punisher: Cómic The Amazing Spider-Man #129.

Ben Reilly: Clon de Peter Parker.

El Chacal: Villano de Spider-Man.

Ms. Marvel: La primera seria de Carol Danvers en solitario.

Man-Wolf: Hijo de J. Jonah Jameson.

Carrion: Villano arácnido.

Ciclón: Villano.

Hizo el primer crossover: Superman vs. the Amazing Spider-Man.