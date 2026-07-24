Casey y Ben Affleck se encuentran de luto luego de que se dio a conocer la muerte a los 83 años de edad de su madre Chris Anne Affleck.

Chris Anne Affleck murió debido a un cáncer de páncreas que le fue detectado a finales del año anterior.

Tuvo un papel fundamental en el éxito profesional de sus hijos, a quienes apoyó incondicionalmente desde sus inicios en la actuación en Massachusetts hasta la alfombra roja de los premios Oscar.

¿Quién fue Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

Christopher Anne Boldt, mejor conocida como Chris Anne Affleck, fue una destacada docente y activista por los derechos civiles, reconocida principalmente por ser la madre de los actores y ganadores del Oscar, Ben y Casey Affleck.

Chris Anne Affleck y Ben Affleck. (Agencia México)

Se destacó por su profundo compromiso comunitario, colaborando activamente en organizaciones de bienestar infantil y siendo una firme defensora de los derechos civiles y la igualdad.

¿Cuántos años tenía Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

Chris Anne Affleck murió a la edad de 83 años.

¿Quién fue el esposo de Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

Chris Anne Affleck estuvo casada con Timothy Affleck, con quien tuvo a sus dos hijos antes de mudarse de California a Massachusetts. La pareja se divorció cuando Ben tenía 12 años.

¿Qué signo zodiacal fue Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

De acuerdo con algunos reportes, Chris Anne Affleck es del signo zodiacal Sagitario.

Chris Anne Affleck, mamá de Ben y Casey Affleck. (Agencia México)

¿Cuántos hijos tuvo Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

Chris Anne Affleck tuvo únicamente dos hijos: los reconocidos actores y cineastas Ben Affleck y Casey Affleck.

¿Qué estudió Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

Chris Anne Affleck se graduó de la Universidad de Harvard.

¿En qué trabajó Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

Dedicó 35 años de su vida a la docencia en escuelas públicas, principalmente en Massachusetts, donde trabajó hasta su jubilación en el año 2008.

Chris Anne Affleck fue descrita como una mujer profundamente comprometida con las causas sociales.

En 1964, participó en la campaña Freedom Summer en Mississippi, impartiendo clases de alfabetización a la población afrodescendiente para fomentar el acceso al voto.

Participó en marchas contra la guerra de Vietnam y, tras jubilarse, continuó su labor apoyando la Alianza por la Justicia del Agua en Palestina, el proyecto ambiental Sustainable Cape y haciendo campaña por Barack Obama.

Chris Anne Affleck fue una pieza fundamental en el éxito de Ben y Casey Affleck en Hollywood.

Ella los puso en contacto con una antigua compañera de Harvard, la directora de casting Patty Collins, lo que les permitió acceder a sus primeras audiciones para comerciales y películas de televisión.

Acompañó a Ben Affleck a la ceremonia de los Premios Oscar en 1998, cuando él ganó por el guion de Good Will Hunting.

Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck (Tomada de video )

¿De qué murió Chris Anne Affleck, madre de Ben y Casey Affleck?

Chris Anne Affleck falleció a los 83 años a causa de un cáncer de páncreas, de acuerdo con su familia murió pacíficamente mientras dormía.

Fue diagnosticada con la enfermedad en diciembre de 2025. En ese momento, los médicos le dieron una esperanza de vida de aproximadamente seis meses.

Tras recibir el diagnóstico, su gran anhelo era vivir lo suficiente para ver a su nieto Atticus (hijo de Casey Affleck) graduarse de la escuela secundaria.

Chris Anne logró asistir a la ceremonia de graduación el 31 de mayo de 2026, cumpliendo su deseo apenas dos días antes de morir.

Aunque su muerte ocurrió a principios de junio, la noticia se hizo pública semanas después, el 24 de julio de 2026, a través de medios de comunicación que citaron el obituario familiar.