El actor mexicano de cine, teatro y televisión César Hurtado, murió de forma repentina el miércoles 23 de septiembre de 2026 a la edad de 33 años, siendo conocido por sus papeles en telenovelas de Televisa.

La noticia de la muerte de César Hurtado fue confirmada por su agencia de representación, Elevate (LVAT), dejando un gran pesar en el medio artístico.

¿Quién fue César Hurtado?

César Raziel Hurtado fue un actor y modelo mexicano originario de Veracruz, considerado una joven promesa de la actuación.

Además de su labor actoral, César Hurtado era ilustrador mediante en un proyecto en la Ciudad de México denominado Líneas en el VACÍO.

César Hurtado (@agencialvat)

¿Qué edad tenía César Hurtado?

César Hurtado tenía 33 años de edad al momento de su muerte el 23 de septiembre de 2026; se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

¿Quién fue la novia de César Hurtado?

La novia de César Hurtado fue la actriz Aketzaly Verástegui, con quien compartió relación y proyectos de trabajo.

César Hurtado y Aketzaly Verástegui (@cesar.hurtadob)

¿Qué signo zodiacal era César Hurtado?

Al no tener su fecha exacta de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de César Hurtado.

¿Cuántos hijos tenía César Hurtado?

No hay detalles de hijos o hijas relacionadas a César Hurtado.

¿Qué estudió César Hurtado?

Se sabe que César Hurtado se formó como actor, aunque no se tiene información de la institución donde cursó la carrera actoral.

César Hurtado (@cesar.hurtadob)

¿En qué trabajó César Hurtado?

A lo largo de su carrera en televisión, cine, streaming y teatro, César Hurtado participó en diversas producciones.

Estos son los proyectos donde estuvo involucrado César Hurtado:

Vencer la culpa

Pacto de Sangre

Man on Fire

Venganza Póstuma

Sobriedad, me estás matando

Exposición de una larva

Además se desempeñó en las áreas de modelaje, así como en la ilustración; donde estuvo activo en el proyecto personal anteriormente señalado, donde comercializaba cuadros, postales y bolsas.