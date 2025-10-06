La cadena Radio Fórmula ha informado la lamentable muerte de su productora Brenda Morales a los 48 años de edad.

Pero ¿quién fue Brenda Morales? Acá te contamos lo que sabemos de la quien fuera productora de Radio Fórmula.

Brenda Morales fue una periodista y productora de Radio Fórmula que murió a los 48 años de edad.

Actualmente se desempeñaba como productora del noticiero conducido por Jaime Núñez -se desconoce su edad- en Grupo Fórmula.

¿Quién fue Brenda Morales? Productora de Radio Fórmula que murió a los 48 años de edad (@BrendaMorales )

¿Quién era la pareja de Brenda Morales, productora de Radio Fórmula?

Brenda Morales, productora de Radio Fórmula estaba casada con Mario Ochoa -se desconoce su edad-

Al no tener el dato de la fecha de nacimiento de Brenda Morales, productora de Radio Fórmula, se desconoce a qué signo zodiacal pertenecía.

A Brenda Morales, productora de Radio Fórmula le sobrevive una hija de nombre Brenda Ochoa Morales - se desconoce su edad-.

No se conocen los detalles académicos de Brenda Morales, productora de Radio Fórmula que murió a los 48 años de edad.

¿En qué trabajó Brenda Morales, productora de Radio Fórmula?

Brenda Morales trabajó durante una década en Radio Fórmula donde fue productora y colaboradora en los programas de Mario Ávila y Jaime Núñez.

Asimismo se sabe que también, Brenda Morales colaboró en CiudadTV, canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el programa El Ombligo de la Luna.

Radio Fórmula confirmó la muerte de su productora Brenda Morales a los 48 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer.

La muerte de Brenda Morales habría sucedido el pasado domingo 5 de octubre de 2025, y se le recordará no solo como productora de Radio Fórmula, sino también, por ser hija, madre y esposa.

Por su parte, el locutor Jaime Núñez de quien Brenda Morales era productora se despidió con un sensible mensaje en X:

“Mi siempre querida Brenda Morales ya se encuentra en la casa de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, seguramente abrazada de su mamá“. Jaime Núñez

Asimismo, Jaime Núñez agradeció la guía de Brenda Morales durante su carrera profesional. “Mi Bren, te voy a extrañar mucho, tu acompañamiento en este camino significó mucho para mí“ , finalizó.