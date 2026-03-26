Zazie Beetz es una de las actrices más reconocidas del cine de acción en la actualidad, pues ha participado en proyectos como Deadpool 2 de Marvel y Joker de DC.

Sin embargo, ahora tiene una gran oportunidad al protagonizar Te Van a Matar de Warner Bros., la cual ha despertado la expectativa.

¿Quién es Zazie Beetz?

Zazie Olivia Beetz, mejor conocida como Zazie Beetz, es una actriz germano-estadounidense que se hizo conocida por su participación en películas como Joker y Deadpool 2.

Zazie Beetz (@zaziebeetz)

¿Qué edad tiene Zazie Beetz?

Zazie Beetz nació el 1 de junio de 1991, actualmente tiene 34 años de edad.

¿Quién es el esposo de Zazie Beetz?

Zazie Beetz está casada con el también actor David Rysdahl desde el año 2023, luego de una relación de 9 años.

Zazie Beetz y David Rysdahl (@zaziebeetz)

¿Qué signo zodiacal es Zazie Beetz?

Al haber nacido el 1 de junio, Zazie Beetz es del signo de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Zazie Beetz?

Zazie Beetz y David Rysdahl no tienen hijos o hijas hasta este momento.

Zazie Beetz (@Zaziebeetz)

¿Qué estudió Zazie Beetz?

Estudió actuación en la Escuela Superior de Artes LaGuardia. Además Zazie Beetz tiene una licenciatura en francés por parte del Skidmore College.

¿En qué ha trabajado Zazie Beetz?

Zazie Beetz tiene una carrera en cine y televisión bastante interesante, actuando principalmente en cintas de acción o de grandes franquicias.

Además fundó la productora Sleepy Poppy, junto a su esposo en el 2023; la cual de momento se encarga de filmaciones pequeñas.

Estos son los proyectos donde ha participado Zazie Beetz: