Tras varias semanas de especulaciones, Alejandro Sanz confirmó su romance con Stephanie Cayo, actriz y cantante que se encuentra triunfando con la serie DOC de Netflix.

Aunque su nombre ha resonado con fuerza por su relación con Alejandro Sanz, Stephanie Cayo cuenta con una destacada trayectoria internacional.

¿Quién es Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana que es novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti es una reconocida actriz, cantante y modelo que nació el 8 de abril de 1988 en Lima, Perú.

Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana (@unlunar / Instagram )

Es hija de Mario Alberto Cayo Quintana y Ana Cecilia Sanguinetti, y hermana de Fiorella Cayo, Bárbara Cayo y Macs Cayo.

Nació en el seno de una familia que se encuentra estrechamente vinculada al ámbito artístico.

Stephanie Cayo empezó su carrera artística desde muy joven, destacándose primero en telenovelas y luego saltando al cine y series de televisión.

Cuenta con una destacada trayectoria internacional en televisión y cine, especialmente en su país natal, Colombia, México, Estados Unidos y España.

¿Cuántos años tiene Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana que es novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cayo tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana?

En 2018, Stephanie Cayo contrajo matrimonio en 2018 con el empresario estadounidense Chad Campbell, pero la pareja se separó en 2021.

Posteriormente inició una relación con el actor español Maxi Iglesias, mantuvieron un noviazgo intermitente y mediático que se prolongo hasta el 2023 cuando rompieron definitivamente.

Stephanie Cayo también fue relacionada con el actor mexicano Sebastián Zurita.

Actualmente Stephanie Cayo mantiene una relación con Alejandro Sanz.

Mensajes confirman la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Agencia México )

¿Qué signo zodiacal es Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana que es novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cayo es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana que es novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cayo no tiene hijos.

¿Qué estudió Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana que es novia de Alejandro Sanz?

Desde una corta edad, Stephanie Cayo fue a clases de teatro y música.

Stephanie Cayo estudió actuación y danza en Nueva York.

Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana (@unlunar / Instagram )

¿En qué ha trabajado Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana que es novia de Alejandro Sanz?

Stephanie Cayo empezó su carrera en comerciales y telenovelas peruanas, a los 10 años participó en Travesuras del corazón.

En 2004, Stephanie Cayo protagonizó la telenovela juvenil Besos robados.

A lo largo de su trayectoria, Stephanie Cayo ha sido parte de diferentes producciones como:

Club de Cuervos

El secretario

Yucatán

La marca del deseo

Doña Bella

Tiempo final

La hipocondríaca

Hasta que nos volvamos a encontrar

Como caído del cielo

Dime lo que quieres

Invitación a un asesino

Los pacientes del doctor García

DOC

Además de su carrera en la actuación, Stephanie Cayo ha incursionado en la música explorando ritmos como jazz y rock.

En 2011, Stephanie Cayo lanzó el disco Llegaré, también presentó su sencillo Let Me Go en colaboración con Sebastián Llosa.

Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana (@unlunar / Instagram )

Alejandro Sanz confirma su romance con Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana

Los rumores sobre un posible romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, comenzaron cuando ambos fueron fotografiados en varias fechas de la gira del artista por Latinoamérica.

Incluso, Alejandro Sanz protagonizó un emotivo momento con Stephanie Cayo en pleno concierto, lo que aumentó las especulaciones de que su relación iba más allá de una amistad.

Sin embargo, Alejandro Sanz había hecho público su romance con Stephanie Cayo con varios mensajes en redes sociales.

El pasado 8 de marzo, en el Día de la Mujer, Alejandro Sanz escribió en una publicación de Stephanie Cayo: “no te puedo amar más”.

Además, en otra publicación de una selfie, el cantante comentó, “espectacular, gordita bella”.

Por su parte, Stephanie Cayo ha compartido reflexiones y poemas en sus redes, lo que ha sido tomado como una respuesta a Alejandro Sanz.

Sin embargo, no habían sido los únicos mensajes y es que Alejandro Sanz no ha dejado de mostrarle su apoyo a Stephanie Cayo en las redes sociales.