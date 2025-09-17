Te decimos quién es Sibylle Szaggars, la viuda del actor Robert Redford que murió este 16 de septiembre del 2025 a los 89 años de edad, con detalles como:

¿Quién es Sibylle Szaggars?

¿Qué edad tiene Sibylle Szaggars?

¿Quién era el esposo de Sibylle Szaggars?

¿Qué signo zodiacal es Sibylle Szaggars?

¿Sibylle Szaggars tiene hijos?

¿En qué ha trabajado Sibylle Szaggars?

Sibylle Szaggars es la viuda de Robert Redford, actor que murió a los 89 años de edad

Sibylle Szaggars es una pintora y artista germano-estadounidense reconocida por su trabajo en el campo del arte lumínico y multimedia.

Su obra se caracteriza por el uso de la naturaleza como inspiración y un telón de fondo para sus instalaciones.

Sibylle Szaggars es experta en crear experiencias inmersivas que fusionan el arte con el entorno natural.

Sibylle Szaggars nació el 14 de abril de 1957, es decir que actualmente tiene 68 años de edad.

Sibylle Szaggars estuvo casada con el actor Robert Redford desde el año 2009 y hasta el 2025, tras la muerte del actor estadounidense.

Sibylle Szaggars, viuda de Robert Redford (Pascal Le Segretain/Getty)

Al haber nacido un 14 de abril, Sibylle Szaggars pertenece al signo zodiacal de Aries, el primero en el zodiaco y uno de los tres signos del elemento fuego.

Entre las cosas que caracterizan a los Aries están su pasión, independencia y energía; al igual que su entusiasmo.

Los Aires siempre están buscando desafíos y nuevas experiencias, también son líderes natos, directos, honestos y valientes.

Pero también pueden ser impulsivos, impacientes, tercos, egocéntricos y propensos a aburrirse o irritarse fácilmente.

Robert Redford y Sibylle Szaggars no tuvieron hijos; aunque con su ex esposa Van Wagenen, tuvo cuatro hijos.

Sibylle Szaggars, viuda de Robert Redford (Ron Galella/Ron Galella Collection/Getty)

Sibylle Szaggars ha desarrollado una carrera artística que explora la interacción entre la luz, el color y el movimiento, a menudo incorporando elementos como el agua, el viento y la tierra en sus piezas.

Sus instalaciones no son meramente visuales, sino que buscan involucrar al espectador a través de una experiencia sensorial completa, invitando a la reflexión sobre la relación del ser humano con el medio ambiente.

Desde su matrimonio con Robert Redford en 2009, Szaggars ha mantenido un perfil activo tanto en el ámbito artístico como en el ambiental.

Su trabajo se centra a menudo en temas de conservación y la importancia de la protección del medio ambiente.

También ha colaborado en diversas iniciativas que combinan el arte con la conciencia ecológica, utilizando su plataforma para abogar por la sostenibilidad y la apreciación del mundo natural.

Este martes 16 de septiembre se anunció la muerte del actor Robert Redford a los 89 años de edad, en su casa de Utah.

The New York Times compartió un comunicado en donde confirmaba la muerte de Robert Redford, esposo de Sibylle Szaggars; sin embargo, no se reveló la causa de su muerte.

Sin embargo, la muerte de Robert Redford ocurrió después de que se retirara oficialmente tras ser uno de los actores más aclamados de Hollywood.