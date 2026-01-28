Rob Schneider se habría separado de su esposa la mexicana Patricia Azarcoya, luego de más de 20 años de relación y 15 años de matrimonio.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya se habrían conocido durante un proyecto televisivo y poco tiempo después conformaron uno de los matrimonios más conocidos de la industria del espectáculo.

Patricia Azarcoya habría solicitado el divorcio de Rob Schneider

De acuerdo con documentos legales obtenidos por TMZ, Patricia Schneider, actriz y productora mexicana, solicitó el divorcio al actor Rob Schneider.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya (@iampatriciamaya / Instagram )

El 8 de diciembre Patricia Schneider acudió directamente a la Corte Superior del condado de Maricopa en Phoenix, Arizona para iniciar el proceso de divorcio.

También se habría incluido una orden y notificación para asistir a un programa de educación e información para padres.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas específicas que habrían motivado a Patricia Schneider para divorciarse de Rob Schneider .

TMZ destacó que Patricia Schneider afirma que el matrimonio está irremediablemente roto y sin posibilidad de reconciliación.

Además de que ya se encontraría negociando con Rob Schneider la toma de decisiones como la custodia y manutención de sus hijas.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya tendrían la intención de firmar un acuerdo por escrito.

Reportes señalan que Patricia Azarcoya habría solicitado al tribunal mantener los documentos de forma confidencial , petición que habría sido aceptada el pasado 21 de enero.

Pese a que la noticia ha sido retomada por varios medios de comunicación, ni Rob Schneider ni Patricia Azarcoya han realizado alguna declaración.

Rob Schneider no habría respondido formalmente a la demanda, aunque confirmó que recibió la notificación.

Así habría sido la relación entre Rob Schneider y Patricia Azarcoya

Tras conocerse en una producción televisiva, Rob Schneider y Patricia Azarcoya mantuvieron su relación alejada de los medios durante seis años.

Tras su matrimonio en una ceremonia íntima en Beverly Hills, Rob Schneider y Patricia Azarcoya mantuvieron un sólido matrimonio.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya priorizaron el equilibrio entre la exposición mediática y la estabilidad doméstica.

Parte de su vida personal fue compartida con el público en el proyecto de Netflix “Real Rob”, una comedia inspirada en su historia, en la que Patricia participó como productora y escritora

Rob Schneider y Patricia Azarcoya tienen dos hijas pequeñas: Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 10.

Se trataría del tercer divorcio de Rob Schneider, además de que el actor tiene otra hija Elle King, fruto de su relación con la actriz London King.