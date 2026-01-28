Te contamos quién es Patricia Azarcoya, la exesposa mexicana de Rob Schneider, de 62 años de edad.

Patricia Azarcoya se ha hecho tendencia luego de revelarse que su relación con Rob Schneider terminó.

¿Quién es Patricia Azarcoya?

Patricia Azarcoya es una ex modelo, escritora, actriz y productora de televisión mexicana. Nació en Mérida, Yucatán.

Patricia Azarcoya, la exesposa mexicana de Rob Schneider (@iampatriciamaya / Instagram)

¿Cuántos años tiene Patricia Azarcoya?

En la actualidad, Patricia Azarcoya tiene 37 años de edad. Nació el 6 de marzo de 1988 en Mérida, Yucatán.

¿Quién es el esposo Patricia Azarcoya?

Patricia Azarcoya estuvo casada con Rob Schneider. La pareja se conoció en 2005 en una producción televisiva y contrajeron matrimonio en 2011.

¿Qué signo zodiacal es Patricia Azarcoya?

Por su fecha de nacimiento, Patricia Azarcoya es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Patricia Azarcoya?

Se sabe que Patricia Azarcoya tiene dos hijas de su matrimonio con Rob Schneider:

Miranda Scarlett

Madeline Robbie

¿Qué estudió Patricia Azarcoya?

No se conoce el grado de estudios de Patricia Azarcoya, aunque su trayectoria profesional ha destacado en el mundo del entretenimiento.

¿En qué ha trabajado Patricia Azarcoya?

Patricia Azarcoya inició su carrera como modelo en México. Posteriormente, se dedicó a trabajar como actriz de televisión y cine.

Como productora, Patricia Azarcoya participó en:

El monchis (2007)

El show del Polaco (2008)

CuentameLove (2008)

Qué show con Alejandra Bogue (2008)

Guerra de chistes (2008)

El pelado de la noche (2012)

Real Rob (2015-2017)

Planeta 5000 (2019)

¡Qué viaje con Papá! (2022)

Además Patricia Azarcoya ha dedicado su vida a causas filantrópicas como Penny Lanes para ayudar a familias y veteranos sin casa.

También ha colaborado como el Centro para Niños Refugiados del Valle de San Fernando.

Patricia Azarcoya pidió el divorcio a Rob Schneider

Se reveló que Patricia Azarcoya pidió el divorcio al actor Rob Schneider, después de 15 años de matrimonio.

La solicitud, reporta el medio TMZ, ocurrió en diciembre 2025 en un tribunal de Arizona.

De acuerdo con Patricia Azarcoya, el matrimonio está “roto sin posibilidad de reconciliación”.

La actriz y productora indicó es que está en proceso de negociar las decisiones legales, tiempo de crianza y manutención de sus hijas.

Así como la intención de firmar un acuerdo escrito entre Patricia Azarcoya y Rob Schneider.