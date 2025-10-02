Coyote del director Per Prinz, ha sumado a su elenco a Mel Gibson y Renata Notni, dejando en claro que se busca que esta sea una producción de gran calidad.

No solo eso, Coyote forma parte del inesperado regreso de Mel Gibson a Hollywood, además de ser el ingreso de la mexicana Renata Notni a este tipo de producciones internacionales.

Renata Notni (Agencia México)

Elenco completo de Coyote

De momento solo se han confirmado tres actores y actrices dentro del elenco de Coyote; se espera que más nombres se sumen conforme avance la producción.

Este es el elenco hasta el momento de Coyote:

Mel Gibson de 69 años como Jack Bradley

Renata Notni de 30 años como Julia

Esai Morales de 63 años como Hernán Barroca

Se sabe que la película también involucrará un personaje infantil, una niña que hará de hija de la protagonista; sin embargo al momento no se ha revelado la identidad de la actriz que tomará este rol.

¿De qué tratará Coyote con Mel Gibson y Renata Notni?

Coyote nos contará la historia de Hernán Barroca, interpretado por Esai Morales, el cual era un “coyote”, una persona que se encargaba de pasar de manera ilegal a migrantes desde México a Estados Unidos.

Tras varios años retirado, su ayuda es solicitada por Julia, interpretada por Renata Notni, quien le pide que la cruce de forma ilegal a Estados Unidos junto a su hija; sin embargo, las cosas no serán tan fáciles.

Pues serán perseguidos por un grupo de narcotraficantes, así como de Jack Bradley, un ex sargento del ejercito de Estados Unidos interpretado por Mel Gibson; quien está en contra de los migrantes y los caza de manera constante en la frontera.

De momento no hay detalles de la fecha de estreno de la película, pues aún se encuentra en producción.

Las grabaciones tendrán lugar en los últimos meses de 2025 y en 2026, en locaciones que incluyen el Estado de Sonora, en México, así como Nuevo México, Arizona e Italia.