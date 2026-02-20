Medios mostraron a Pedro Pascal de 50 años de edad, paseando por Nueva York junto a un hombre cuya identidad aseguran es Rafael Olarra, pero ¿de quién se trata?

Para los curiosos, te compartimos quién es Rafael Olarra con los siguientes datos:

¿Quién es Rafael Olarra?

Rafael Olarra es un director artístico de Gualeguaychú, Argentina que radica en Nueva York y que ha trabajado en el arte de publicidad, revistas y marcas de lujo.

Aunque Rafael Olarra es el responsable de que varios de estos trabajos sean un éxito, generalmente no se le conoce frente a medios o en alfombras rojas.

La única forma en que su nombre ha aparecido en medios es por las relaciones amorosas que ha tenido -como Luke Evans- o el trabajo con artistas como Cher o Shakira.

Rafael Olarra, director de arte. (@rafaolarra)

De lo que Rafael Olarra ha mostrado en sus redes sociales, gusta de la playa, pero también de esquiar, así como montar a caballo, pasar tiempo con su familia que aún vive en Argentina. Así como leer como un hábito.

Aunque Rafael Olarra es reservado en vida privada, suele compartir fotografías con su madre llamada Lala Olarra.

Rafael Olarra con su mamá Lala Olarra. (@rafaolarra)

¿Qué edad tiene Rafael Olarra?

Rafael Olarra tiene 47 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Rafael Olarra?

Rafael Olarra no tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Olarra?

Se desconoce el signo zodiacal de Rafael Olarra.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Olarra?

Rafael Olarra no tiene hijos.

¿Qué estudió Rafael Olarra?

Rafael Olarra estudió escultura, pintura, fotografía y dirección de arte en la Universidad del Cine en Buenos Aires.

Rafael Olarra, director de arte. (@rafaolarra)

¿En qué ha trabajado Rafael Olarra?

Rafael Olarra es actualmente director de arte de Faena Group.

Faena Group, la empresa donde Rafael Olarra es el encargado del arte. (@rafaolarra)

Pero también ha trabajo en la dirección de arte de:

Cirque du Soleil

Disney España

Jimmy Choo

Vogue

Moschino

GQ

Artemisa

Vanity Fair

V Mag

Pedro Pascal es captado con Rafael Olarra en una caminata que despierta especulaciones

Por las calles de Manhattan en Nueva York, Estados Unidos, el actor Pedro Pascal fue captado paseando con Rafael Olarra tras una salida del cine que demostraría su cercanía.

Las fotografías de TMZ, que aunque no demuestran algo más allá del afecto, han desatado incertidumbre por la forma en que se toman del brazo y del hombro.

Sin embargo, para algunos esta cercanía no significaría más que la intimidad que pueden tener como amigos, no necesariamente bajo una relación sentimental, aunque los hechos sucedieron en San Valentín.

Pero por otra parte se la suma el que Rafael Olarra sí ha tenido relaciones amorosas con actores de cine, lo que no descartaría a Pedro Pascal.

Hasta el momento, ni Rafael Olarra ni Pedro Pascal se han pronunciado sobre los rumores que circulan a su alrededor.