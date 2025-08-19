Miles de miradas están sobre Rafael Ferro, protagonista de la serie Quebranto, junto a Tini Stoessel.

Y es que se viralizó una vieja entrevista en la que el compañero de Tini Stoessel, Rafael Ferro, revela haber sido chófer de Uber porque no tenía mucho trabajo.

Oficio al que terminó agarrándole gusto, pero ¿quién es él? En SDPnoticias te contamos todo lo que sabemos sobre su persona.

¿Quién es Rafael Ferro?

Rafael Ferro es un actor argentino de televisión, cine y teatro. Actualmente es protagonista de la serie Quebranto junto a Tini Stoessel, de 28 años.

Personajes de la serie Quebranto (@quebrantoserie / Instagram)

¿Qué edad tiene Rafael Ferro?

Rafael Ferro nació en Buenos Aires un 6 de diciembre de 1965 por lo que actualmente tiene 59 años.

¿Quién es la esposa de Rafael Ferro?

La última relación pública conocida de Rafael Ferro fue con la vestuarista de IP noticias, Cecilia Allassia, de 57 años.

Un año atrás fue vinculado sentimentalmente con Celeste Cid, de 41 años; sin embargo, ambos negaron tener un romance.

Actualmente se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Ferro?

A Rafael Ferro lo rige el signo zodiacal de sagitario.

¿Cuánto hijos tiene Rafael Ferro?

Rafael Ferro tiene cuatro hijos con tres parejas distintas. Ellos son:

Lorenzo “Toto” Ferro, de 27 años, fruto de su relación con Cecilia Allassia.

Matilda, de 22 años, fruto de su relación con Cecilia Allassia.

Antonio, de 17 años, fruto de una relación anterior.

Miguel, de 10 años, fruto de una relación anterior.

¿Qué estudió Rafael Ferro?

Se desconoce el grado de estudio de Rafael Ferro.

¿En qué ha trabajado Rafael Ferro?

Aunque Rafael Ferro destacó en squash hasta los 25 años se decidió por el mundo de la actuación. Actualmente es el villano favorito de muchos.

Entre sus participaciones en televisión destacan:

Verano del 98

22, el loco

Resistiré

Mujeres asesinas

Hombres de honor

Lalola

Cita a ciegas

Los ricos no piden permiso

Casi feliz

Atrapados

Quebranto

Mientras que en cine ha dejado su huella con:

Maradona, la mano de Dios

Medianeras

Mala

Nadie nos mira

El robo del siglo

Amor bandido

Doble discurso

Martín García

No es ajeno al teatro, ha participado en las obras:

Alicia murió de un susto

Las sacrificadas

Jack se fue a remar

La cocina

Los vecinos de arriba

Rafael Ferro condujo un Uber antes de protagonizar con Tini Stoessel la serie Quebranto

En julio de 2024, Rafael Ferro, actual protagonista de Quebranto junto a Tini Stoessel, reveló haber trabajado de Uber a falta de trabajo.

La declaración de Rafael Ferro tuvo lugar en el programa de streaming Picnic Extraterrestre conducido por Fabián Casas, de 60 años.

El actor argentino cuenta haber salido a la calle a probar en qué más era bueno, por lo que optó por ser parte del servicio de transporte, Uber.

Como era de esperarse, gente lo reconoció por lo que tuvo que mentirles diciéndoles que se preparaba para interpretar un personaje.

"Salí a la calle a laborar de otra cosa y me anoté en Uber. Al principio la obviedad de: ‘¿Vos no sos...?’ Yo les decía para zafar que estaba estudiando un personaje, un taxi driver porteño" Rafael Ferro

Rafael Ferro pasó de conductor de Uber a protagonista de Quebranto (Facebook)

A lo largo de 7 meses, el actor no tuvo trabajo en televisión, cine o teatro, pero le animaba salir a las calles en su auto, le agarró el gusto a Uber.

Conducir no solo le ayudaba económicamente también lo calmaba.

"Un domingo en la noche llovía, yo no estaba con los pibes y era el día ideal para ver una peli... pero yo salía con el Uber, era un ansiolítico. Salía a manejar. Era más por salir a hacer algo que por la plata. Después me empecé a copar, a enviciar, de salir por la calle. Tiene algo muy potente salir a la noche" Rafael Ferro

A Rafael Ferro le propusieron ser parte de Quebranto en medio de un servicio de Uber

Rafael Ferro realizaba un servicio de transporte de Uber cuando recibió la llamada en la que le propusieron ser parte de la serie Quebranto junto a Tini Stoessel.

Los productores de Quebranto lo querían como protagonista, por lo que no hizo casting, y encima, le ofrecieron un buen sueldo.