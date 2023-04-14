Paulo Londra es un rapero y cantante de género urbano argentino, de 25 años de edad.

Pese a su corta edad y trayectoria artística, Paulo Londra, se ha visto envuelto en unas cuantas situaciones que lo ponen en la mira de la polémica.

La más reciente de ellas es la que ocurrió el 12 de abril de 2023, día en el que Paulo Londra celebró su cumpleaños número 25.

Esto porque su vida amorosa le ganó ser parte de la polémica, pues su exnovia y su pareja actual tuvieron un enfrentamiento en redes sociales.

Pero esta no sería la primera vez que Paulo Londra estaría bajo el ojo público, pues en 2019 emprendió una batalla legal en contra de su disquera ‘Big Ligas’.

Aquí te contaremos un poco más respecto a quién es Paulo Londra y las polémicas que lo han acompañado.

Paulo Londra (@paulolondra / Instagram)

¿Quién es Paulo Londra y cuál ha sido su trayectoria?

Su verdadero nombre es Paulo Ezequiel Londra Farías y nació un 12 de abril de 1998.

Es también conocido como “El Aspa Master 23″ y surgió de competencias de freestyle amateur, donde poco a poco comenzó a popularizarse.

Debutó profesionalmente en 2017 con su sencillo “Relax” con el que tuvo éxito de inmediato; sin embargo, en 2018 alcanzó la fama internacional con el tema “Condenado para el millón”.

Paulo Londra (Instagram @paulolondra)

En Argentina, Paulo Londra se ha convertido en el cantante con más reproducciones en Spotify y YouTube . Ha estado nominado en premiaciones internacionales como:

Kid Choice Awards

MTV Europe Music Awards

Grammys

Premios Billboard de la música latina, entre muchos otros

“Adán y Eva”, “Nena maldición” y “Chica paranormal”, son solo algunos de los temas que han enamorado a sus fanáticos.

Paulo Londra ha colaborado con artistas como Becky G, Piso 21 y BZRP.

A diferencia de otros exponentes del mismo género, Paulo Londra evita tocar temas como la violencia o las drogas, lo que lo hace único.

Paulo Londra: Esta es su polémica vida amorosa

Fue en abril de 2020 cuando Paulo Londra anunció que sería papá junto a Rocío Moreno, quien fuera su pareja en ese entonces.

El 17 de julio de ese mismo año nació Isabella, su primera hija. Posteriormente, a principios de 2022, la pareja anunciarían un nuevo embarazo.

Siendo así el 21 de febrero de 2022 cuando nació la segunda hija del cantante, Francisca.

Paulo Londra y su hija (@paulolondra / Instagram)

Sin embargo, y pese a que la relación entre Paulo Londra y Rocío Moreno parecía estar bien, la pareja anunció su separación durante su segundo embarazo .

Tiempo después, el cantante volvió a encontrar el amor con una vieja compañera del colegio, una joven llamada Martina Quetglas.

Y aunque al principio la reciente pareja trataba de mantener su romance con discreción, con el tiempo empezaron a mostrarlo en redes sociales.

Paulo Londra: La última polémica en su cumpleaños

Fue durante su cumpleaños número 25 que Paulo Londra fue parte de la polémica por motivos de su vida amorosa.

Esto porque Rocío Moreno y Martina Quetglas -la exnovia y la pareja actual del cantante- tuvieron un enfrentamiento en las redes sociales.

Al parecer salió a la luz que en febrero de 2023 Martina intentó contactar vía Instagram a Rocío, a lo que esta última tomó una captura de pantalla del mensaje colocando “cínica” en la descripción.

Por su parte, Martina Quetglas negó todo a través de una publicación, en la cual acusaba a la ex de Paulo Londra de intentar ganar fama.

Paulo Londra y Martina Quetglas (Instagram | @martuquetglas)

Paulo Londra libra batalla legal contra Big Ligas

Paulo Londra dejó de lanzar música, debido a un problema legal que existía entre él y el sello Big Ligas.

“Ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro”, declararon en un comunicado sus abogados.

Big Ligas aseguraba que había una ruptura de contrato por parte de Paulo Londra, mientras que este aseguraba “fraude y representación negligente” por parte del productor Ovy On The Drums.

La música de Paulo Londra pertenecería al sello hasta 2025, sin embargo el juicio terminó con un acuerdo amistoso por parte de ambos.

Paulo Londra regresa a la música tras dos años de ausencia por batalla legal

Fue en marzo de 2022 que Paulo Landra regresó a la industria musical después de verse dos años alejado de ella.

Esto lo hizo a través del lanzamiento del video oficial de su canción ‘Plan A’, la cual se convirtió en un éxito alcanzando millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, fue la Music Session #23 junto con BZRP lo que también le valió un regreso triunfal después de la batalla legal que tuvo que enfrentar.

La sesión con BZRP rápidamente se colocó en el primer puesto de tendencias musicales dentro de YouTube.