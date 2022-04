El rapero argentino Paulo Londra está cumpliendo 24 años este 12 de abril, te contamos más sobre este cantautor.

En las efemérides del día, el cantautor de rap y trap Paulo Londra se encuentra festejando hoy 24 años de vida.

Pese a su corta edad Paulo Londra se ha convertido en un músico que hoy por hoy goza del éxito y la popularidad, desde su debut con “Relax” en 2017.

Y ahora con “Chance” el más reciente sencillo de Paulo Londra, pone nuevamente al argentino en los reflectores musicales.

¿Cuándo cumple años Paulo Londra? El cantante festeja hoy sus 24 años (Instagram @paulolondra)

¿Quién es Paulo Londra, el cantante festeja hoy sus 24 años?

Paulo Ezequiel Londra Farías mejor conocido como Paulo Londra es un cantautor que nació el 12 de abril de 1998 en la Ciudad de Córdoba, Argentina.

Famoso por su música en los géneros del rap y el trap, a sus 24 años Paulo Londra ha logrado alcanzar el éxito mundial.

Fama musical que ha llevado a Paulo Londra, a ser el tercer artista argentino en ingresar a la lista de Billboard Social 50.

Luego de que el nombre y la música de Paulo Londra, surgió gracias a las competencias de freestyle amateur, donde poco a poco comenzó a popularizarse.

De ahí Paulo Londra debutó profesionalmente en 2017 con su sencillo “Relax” con el que tuvo éxito de inmediato.

Aunque fue en 2018, cuando Paulo Londra alcanzó la fama internacional con el tema “Condenado para el millón”.

Paulo Londra (@paulolondra / Instagram)

En este mismo año, Paulo Londra ya bien posicionado lanzó los sencillos “Adán y Eva”, “Nena maldición” y “Chica paranormal”, los cuales lo llevaron a ser el artista argentino con más reproducciones en Spotify y YouTube.

Asimismo, las colaboraciones musicales comenzaron para Paulo Londra con “Cuando te besé” junto a Becky G y “Te amo” con la banda Piso 21.

Pese al éxito los escándalos para Paulo Londra no han faltado, luego de que en 2020 surgiera la polémica con sus disqueras Ovy on The Drums y Big Ligas.

Paulo Londra (@paulolondra / Instagram)

Pleito que lo llevó a una batalla por el derecho de sus canciones, por lo que Paulo Londra no podría sacar música nueva hasta el 2025.

Afortunadamente para el cantante y sus fans Paulo Londra logró llegar a un acuerdo hace algunos meses, con esto el argentino se encuentra más que listo para regresar.

En donde por el momento, Paulo Londra ya ha lanzado el tema “Chace” tras tres años en silencio, canción que también vino acompañado de un video que ya cuenta con más de 2 millones de me gusta.

Paulo Londra y su escandalosa separación de Rocío Moreno

A sus 24 años, el argentino Paulo Londra ya es padre de dos niñas junto a su ex pareja Rocío Moreno.

Pese a que la joven pareja conformada por el cantante argentino Paulo Londra y Rocío Moreno vivían un cuento de hadas.

Hace apenas unos meses Rocío Moreno sorprendió a todos confirmando su separación de Paulo Londra con una demanda de manutención hacía el cantante tras siete años de relación.

Situación que dispara una serie de declaraciones entre Paulo Londra y Rocío Moreno, así como la familia de esta.

En donde Paulo Londra acusó a la Rocío Moreno de ser una mantenida , mientras que la joven señaló al cantante de ser el culpable de haber dejado sus estudios para seguir y cuidar a sus hijas.

Pese a todo esto Paulo Londra está siendo un padre responsable de sus dos hijas, por el momento también se encuentra enfocado en su música y sin ninguna pareja sentimental.