Pamela Voguel fue anunciada como la conductora de Santos Bravos, el reality show de Hybe que buscará crear a la primera banda latina de K-pop.

La cuenta regresiva para el estreno de Santos Bravos, el reality show de Hybe, inició por lo que Pamela Voguel vuelve al ambiente musical para la conducción, pero ¿quién es ella?

Te compartimos los siguientes datos acerca de Pamela Voguel:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Pamela Voguel es la nueva conductora de Santos Bravos, el reality show de Hybe para la primera banda latina K-pop

¿Quién es Pamela Voguel?

Pamela Voguel fue anunciada como conductora de Santos Bravos, el reality show de Hybe, pero no creas que en novata en la conducción.

El debut de Pamela Voguel como conductora fue en Los 10+ pedidos de MTV en 2018, que consistía en pequeñas cápsulas con las noticias más relevantes de la música que aparecía en los cortes comerciales de la programación.

Sin embargo, Pamela Voguel inició con su acercamiento a los artistas debido a que es makeup artist, por lo que los preparaba para sus videos musicales.

Pamela Voguel, estilista y conductora. (@pamevoguel)

Respecto a la vida personal de Pamela Voguel, es de ascendencia alemana y libanesa, aunque nació en CDMX.

Por otra parte, la mamá de Pamela Voguel fue Miss Morelos en 1987, por lo que es totalmente mexicana.

Aunque Pamela Voguel es reservada con su vida privada se sabe que tiene dos hermanos a quiénes llama Aby y Pachi.

Pamela Voguel tiene un gato llamado Carmelito y también un perro labrador como mascota.

Gato de Pamela Voguel. (@pamevoguel)

¿Qué edad tiene Pamela Voguel?

Pamela Voguel tiene 34 años de edad, pues nació el 12 de marzo de 1991.

¿Quién es el esposo de Pamela Voguel?

Pamela Voguel no tiene esposo de forma oficial y hasta enero de 2025 estaba comprometida con Rodrigo Díaz Rivera, un político de la 4T, pero se cree que terminaron su relación antes de llegar al matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Pamela Voguel?

Pamela Voguel es del signo zodiacal de piscis, pues nació un 12 de marzo.

Pamela Voguel, estilista y conductora. (@pamevoguel)

¿Cuántos hijos tiene Pamela Voguel?

Pamela Voguel no tiene hijos.

¿Qué estudió Pamela Voguel?

Pamela Voguel estudió:

Fisionomía

Automaquillaje

Maquillaje profesional

Peluquería

Ingeniería en audio

Fotografía

Se sabe que una de sus escuelas fue el Design Institute of Professional Imagen (IDIP) en Tijuana.

Pamela Voguel ha confesado que tenía el sueño de estudiar ingeniería aeronáutica y ser piloto aviador, pero desertó cuando conoció el arte de la peluquería.

¿En qué ha trabajado Pamela Voguel?

Pamela Voguel es conductora de televisión, locutora, modelo, así como estilista y makeup artist en el estudio que lleva su nombre ubicado en la CDMX.

Por su estudio, Pamela Voguel se ha convertido en bloguera en la sección ‘Pelo al día’, así como influencer.

Pamela Voguel, estilista y conductora. (@pamevoguel)

Pamela Voguel es la nueva conductora de Santos Bravos, el reality show de Hybe para la primera banda latina K-pop

La conductora y estilista Pamela Voguel fue anunciada como la conductora de Santos Bravos, el reality show de Hybe para crear una banda latina de K-pop.

A través de la revelación exclusiva de Pablo Chagra, se dio a conocer que Pamela Voguel vuelve a la conducción en el ambiente musical que es donde más se ha desempeñado.

Es así que Pamela Voguel formará parte de Santos Bravos, trayendo chismes de todo lo que suceda en el reality show de Hybe.

Pamela Voguel, estilista y conductora. (@pamevoguel)

Aunque Pamela Voguel no ha compartido información al respecto ni confirmó la noticia de Pablo Chagra, se espera que próximamente se anuncie como la host digital.

Será el 14 de agosto que Santos Bravos, el reality show de Hybe se estrene por el canal de YouTube Santos Bravos siendo la ‘Selección’ la primera entrega que se verá.

Sin embargo, aún está la incertidumbre sobre Pamela Voguel debido a que se cree que será la encargada de entrevistar o mostrar detrás de cámaras de Santos Bravos.