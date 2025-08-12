Santos Bravos el nuevo proyecto K-pop de HYBE en Latinoamérica; el cual se prepara para el estreno de su primer capítulo.
Acá te compartimos dónde ver el estreno en YouTube y los detalles que debes saber antes del lanzamiento.
¿Dónde ver Santos Bravos en YouTube?
El reality de K-pop latino de Hybe, podrás verlo en el canal oficial de YouTube de Santos Bravos:
- Canal Oficial: Santos Bravos
Acá te compartimos el adelanto del capítulo 1 “Selección”:
Respecto a la fecha de estreno o calendario de cada capítulo de Santos Bravos, se desconoce si serán semanales o en otro formato.
¿Cuándo se estrena Santos Bravos el reality de K-pop latino de Hybe?
El primer capítulo de Santos Bravos de Hybe, se estrenará en YouTube en esta fecha y horario:
- Fecha de estreno: Jueves 14 de agosto de 2025
- Hora: 6:00 p.m (Centro de México)
A su vez, su debut en Spotify será al día siguiente (15 de agosto); mientras que en ViX y EXA TV será el sábado 16 de agosto para toda América Latina y Estados Unidos.
¿Dónde y a partir de cuándo ver las actuaciones de Santos Bravos en vivo?
Los fans podrán seguir las actuaciones en vivo de Santos Bravos en YouTube a partir de este canal y fecha:
- Fecha: A partir del viernes 22 de agosto de 2025
- Dónde: Canal de YouTube de Hybe
¿Quiénes son los participantes de Santos Bravos?
En total, el reality de Santos Bravos contará con la participación de 16 competidores; cada uno proveniente de países como México, Perú, Estados Unidos y más:
- Kenneth Lavill (15 años, México)
- Jonah García (23 años, México)
- Leonardo Lotina (23 años, México)
- Pablo Carns (24 años, México)
- Luigi Cerrada (19 años, México, Venezuela)
- Heider Moreno (23 años, Venezuela)
- Iannis Biblos (21 años, Argentina)
- Priano (24, Colombia)
- Kauê (18 años, Brasil)
- Lucas Burgatti (23 años, Brasil)
- Patricio Rodríguez (18 años, Estados Unidos/México)
- Alejandro Aramburú (21 años, Perú)
- Drew Venegas (25 años, Estados Unidos/México)
- Jesuale (16 años, Estados Unidos/Venezuela)
- Alex Mandon Rey (20 años, España)
- Diego López (23 años, México/Estados Unidos)