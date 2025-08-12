Santos Bravos el nuevo proyecto K-pop de HYBE en Latinoamérica; el cual se prepara para el estreno de su primer capítulo.

Acá te compartimos dónde ver el estreno en YouTube y los detalles que debes saber antes del lanzamiento.

¿Dónde ver Santos Bravos en YouTube?

El reality de K-pop latino de Hybe, podrás verlo en el canal oficial de YouTube de Santos Bravos:

Canal Oficial: Santos Bravos

Acá te compartimos el adelanto del capítulo 1 “Selección”:

Respecto a la fecha de estreno o calendario de cada capítulo de Santos Bravos, se desconoce si serán semanales o en otro formato.

¿Cuándo se estrena Santos Bravos el reality de K-pop latino de Hybe?

El primer capítulo de Santos Bravos de Hybe, se estrenará en YouTube en esta fecha y horario:

Fecha de estreno: Jueves 14 de agosto de 2025

Hora: 6:00 p.m (Centro de México)

A su vez, su debut en Spotify será al día siguiente (15 de agosto); mientras que en ViX y EXA TV será el sábado 16 de agosto para toda América Latina y Estados Unidos.

Santos Bravos, el reality show de Hybe (Hybe)

¿Dónde y a partir de cuándo ver las actuaciones de Santos Bravos en vivo?

Los fans podrán seguir las actuaciones en vivo de Santos Bravos en YouTube a partir de este canal y fecha:

Fecha: A partir del viernes 22 de agosto de 2025

Dónde: Canal de YouTube de Hybe

¿Quiénes son los participantes de Santos Bravos?

En total, el reality de Santos Bravos contará con la participación de 16 competidores; cada uno proveniente de países como México, Perú, Estados Unidos y más:

Kenneth Lavill (15 años, México) Jonah García (23 años, México) Leonardo Lotina (23 años, México) Pablo Carns (24 años, México) Luigi Cerrada (19 años, México, Venezuela) Heider Moreno (23 años, Venezuela) Iannis Biblos (21 años, Argentina) Priano (24, Colombia) Kauê (18 años, Brasil) Lucas Burgatti (23 años, Brasil) Patricio Rodríguez (18 años, Estados Unidos/México) Alejandro Aramburú (21 años, Perú) Drew Venegas (25 años, Estados Unidos/México) Jesuale (16 años, Estados Unidos/Venezuela) Alex Mandon Rey (20 años, España) Diego López (23 años, México/Estados Unidos)

Santos Bravos, el reality de Hybe de K-pop latino (@santos_bravos / Instagram)



