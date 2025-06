Nat Wolff, el actor de Death Note, sería el nuevo novio de Billie Eilish; los captaron besándose.

Billie Eilish -de 23 años de edad- se volvió tendencia tras ser captada junto a Nat Wolff y esto se sabe del supuesto novio de la cantante.

¿Quién es Nat Wolff? El supuesto novio de Billie Eilish

Nathaniel Marvin Wolff Draper es un actor y músico estadounidense, conocido por su trabajo en serie y ser líder de la banda The Naked Brothers Band.

Ha participado en películas reconocidas como Bajo la misma estrella y Ciudades de Papel.

¿Qué edad tiene Nat Wolff?

Nat Wolff nació el 17 de diciembre de 1994; actualmente tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nat Wolff?

Nat Wolff sería novio de Billie Eilish, pero previo a esta relación ha sido pareja de:

Bella Thorne, de 27 años de edad

Ashley Benson, de 35 años de edad

Margaret Qualley, de 30 años de edad

¿Qué signo zodiacal es Nat Wolff?

Nat Wolff es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son aventureras, optimistas y honestos.

¿Cuántos hijos tiene Nat Wolff?

Nat Wolff no tiene hijos.

¿Qué estudió Nat Wolff?

Desde pequeño, Nat Wolff quiso ser actor y estudió piano, guitarra y la batería.

Estudió en la escuela Professional Children’s School y se graduó en 2013.

¿En qué ha trabajado Nat Wolff?

Natt Wolff inició su carrera como actor de Off-Broadway en la obra Getting into heaven; fue tecladista, cantante y compositor de The naked brother’s band.

Ha trabajado en películas como Mr. Troop Mon, New Year’s Eve y Peace, Love y Misunderstanding.

En 2017 fue protagonista de la adaptación cinematográfica Death Note y en 2024 protagonizó el videoclip de Billie Eilish, Chihiro.

Nat Wolff sería el nuevo novio de Billie Eilish

Billie Eilish y Nat Wolff fueron captados brindando y besándose en un balcón de Venecia, Italia, el 8 de junio.

Nat Wolff y Bilie Eilish se conocieron en la afterparty de los Oscars 2024 y tuvieron una conexión inmediata, ya que ambos tienen el síndrome de Tourette.

Posteriormente, Nat Wolff y Bilie Eilish trabajaron juntos en el video de Chihiro, además de que el actor fue telonero en varios conciertos de la cantante.

Los rumores sobre su romance iniciaron en marzo de 2025 y fueron vistos en Nueva York.