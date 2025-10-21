El nombre de Miriam García ha salido a la luz luego de que se dice que habría sufrido violencia por Eleazar Gómez antes de que entrara a La Granja VIP.

A ello se le suma que Miriam García es hermana de Ian García, conocido por ser un ex Wapayaso con quien Eleazar Gómez trabajó en el pasado, pero ¿quién es ella?

Enseguida te contamos quién es Miriam García con los siguientes datos:

¿Quién es Miriam García?

Miriam Alejandra García Lara o bien, Miriam García, es en realidad muy poco conocida pues no es figura pública, incluso sus redes sociales están cerradas.

De lo poco que se conoce de Miriam García es que es hermana de Ian García, el Wapayaso, y su madre es María del Rocío Lara.

Ian García, ex Wapayaso. (Facebook/Ian Garcia )

María del Rocío Lara, mamá de Miriam García. (Facebook/mariadelrocio.lara.16)

Miriam García es de Tlajomulco de Zúñiga un municipio en Jalisco, pero radica en la Ciudad de México.

¿Qué edad tiene Miriam García?

Se desconoce la edad de Miriam García.

¿Quién es el esposo de Miriam García?

Se desconoce si Miriam García ha tenido esposo, pero actualmente está en una relación con Eleazar Gómez que comenzó a ser pública el 30 de julio de 2025.

Eleazar Gómez y su novia Miriam García. (@eleazargomez333)

¿Qué signo zodiacal es Miriam García?

Se desconoce el signo zodiacal de Miriam García.

¿Cuántos hijos tiene Miriam García?

Miriam García tiene una hija, pero se desconoce su nombre.

Miriam García y su hija. (Facebook/miriamalejandra.garcialara)

¿Qué estudió Miriam García?

Se desconoce el nivel de estudios de Miriam García.

¿En qué ha trabajado Miriam García?

Actualmente Miriam García trabaja en la empresa Norton donde es Channel Development Manager.

Sin embargo, desde corta edad Miriam García ha trabajado, aunque se desconocen sus anteriores empleos.

Miriam García, novia de Eleazar Gómez. (Facebook/miriamalejandra.garcialara)

Miriam García es la novia de Eleazar Gómez, quien habría sido violentada por el actor

Nuevamente Eleazar Gómez está envuelto en polémica, pero no por su comportamiento en La Granja VIP, sino por presuntamente haber agredido a su novia Miriam García.

Hace menos de tres meses el actor y participante de La Granja VIP que se puede ver por Disney+ y TV Azteca, compartió estar muy enamorado de su nueva novia, Miriam García.

Pero a pesar de que el actor la etiquetó en Instagram, realmente se conocía poco de su relación hasta ahora que se dice que Miriam García fue agredida.

Según información dada por Ana María Alvarado, una semana antes de que Eleazar Gómez entrara a La Granja VIP, el actor habría agredido físicamente a Miriam García.

Ante ello, Miriam García prepararía una demanda para Eleazar Gómez por la violencia, de modo que este saldrá de La Granja VIP con una nueva situación legal en su contra.

Hasta el momento la demanda no ha sido interpuesta pues se dice que Miriam García está en el proceso de hacer todo legal.