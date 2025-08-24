Te decimos quién es Raja Jackson, el hijo del artista marcial y actor Rampage Jackson -de 47 años de edad-.

Y es que Raja Jackson se hizo viral en redes sociales por el video de la golpiza real que le dio a un luchador en California, Estados Unidos.

Raja Jackson

¿Quién es Raja Jackson?

Raja Jackson es un artista marcial mixto (MMA) profesional activo, y el hijo del excampeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson.

Raja Jackson debutó como profesional en 2023, por lo que no tiene un gran historial; sin embargo, se volvió viral en redes sociales por haberle dado una golpiza real a un luchador profesional.

De acuerdo con medios internacionales, la pelea de Raja Jackson sí estaba programada; sin embargo, tenía que ser falsa.

¿Qué edad tiene Raja Jackson?

Raja Jackson nació el 15 de marzo de 2001, por lo que actualmente tendría 24 años de edad.

¿Quién es la esposa de Raja Jackson?

El estado civil de Raja Jackson es soltero, ya que no tiene una esposa registrada.

¿Qué signo zodiacal es Raja Jackson?

Al haber nacido el 15 de marzo, el signo zodiacal de Raja Jackson es Piscis.

Raja Jackson

¿Cuántos hijos tiene Raja Jackson?

Raja Jackson no tiene hijos.

¿Qué estudió Raja Jackson?

No hay información públicamente disponible sobre la formación académica o estudios oficiales de Raja Jackson.

¿En qué ha trabajado Raja Jackson?

Raja Jackson comenzó su carrera deportiva como amateur, donde logró un récord invicto de 4‑0, antes de debutar como profesional en 2023.

Raja Jackson compite en la división de peso semipesado bajo organizaciones como United Fight League y entrena con su padre y el veterano Antonio McKee.

Raja Jackson también ha incursionado como modelo y actor , aunque estos roles secundarios no están tan documentados.

Raja Jackson, el hijo de Rampage Jackson, le dio una golpiza real a luchador

Raja Jackson, el hijo de Rampage Jackson, se hizo viral en redes sociales por un video que lo muestra dándole una golpiza real a un luchador.

Los hechos tuvieron lugar en la velada de Knokx Pro Wrestling, durante su pelea programada con el luchador Stuart Smith, también conocido como Syko Stu.

Este enfrentamiento estaba acordado para ser falso; sin embargo, el hijo del también actor , tumbó a su contrincante y le asestó 22 golpes que lo mandaron inconsciente al hospital.

De acuerdo con información extraoficial, el incidente habría derivado de un intercambio previo entre los luchadores.

Black streamer Raja Jackson almost kills a pro wrestler live on Kick.



Jackson was scripted to deliver fake punches to the wrestler. Instead, he delivered 22 real punches to an unconscious man until separated.



No impulse control, no honour. Not compatible with civilised society. pic.twitter.com/oPtRdnqphj — Keith Woods (@KeithWoodsYT) August 24, 2025

Finalmente, fue el padre de Raja Jackson quien publicó un comunicado explicando que Syko Stu ya estaba “despierto y estable”, sin dar más información sobre su estado de salud.

“¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo!”, sentenció Rampage Jackson revelando que su hijo sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento previo.