Miguel Mondragón, el “Pelón”, es un creador de contenido conocido por ser esposo de Heyitspriscila.

En 2025, la pareja ya había anunciado que estaban en espera de su primer hijo. En enero de 2026 presentaron a su hija con sus seguidores.

¿Quién es Miguel Mondragón?

Miguel Mondragón es un creador de contenido para redes sociales.

En Instagram suele subir contenido de pareja con su esposa y algunos reels humorísticos.

En YouTube, él y Heyitspriscila llevan un canal en conjunto, llamado "heyitspriguel“, en el que hacen videoblogs de su vida en pareja.

Miguel Mondragón y Heyitspriscila (Instagram | @heyitspriguel)

¿Cuántos años tiene Miguel Mondragón?

No hay información que confirme la edad de Miguel Mondragón, el “Pelón”.

¿Quién es la esposa de Miguel Mondragón?

Miguel Mondragón está casado con la también creadora de contenido Priscila González, mejor conocida como Heyitspriscila.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Mondragón?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Miguel Mondragón.

¿Quiénes son los hijos de Miguel Mondragón?

Miguel Mondragón es padre de una hija, fruto de su matrimonio con Heyitspriscila.

La pequeña Vida nació en enero de 2026 y la noticia fue compartida por la pareja vía redes sociales.

¿Qué estudió Miguel Mondragón?

Se desconoce el grado de estudios de Miguel Mondragón o las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Miguel Mondragón?

Miguel Mondragón, el “Pelón”, se ha dedicado a las redes sociales.

Miguel Mondragón y Heyitspriscila ya son papás

Tras haber anunciado el embarazo de Heyitspriscila, Miguel Mondragón se convirtió en padre primerizo los primeros días de enero de 2026.

La pareja anunció la noticia con un carrusel de fotos en Instagram presentando a su hija Vida.

Miguel Mondragón y Heyitspriscila se mostraron agradecidos por la oportunidad de ser padres y felices por tener por fin a su pequeña en brazos.

Usuarios y seguidores de la pareja se manifestaron en la caja de comentarios para celebrar el feliz suceso.