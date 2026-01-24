A través de su cuenta de Instagram, Priscila González, mejor conocida como Heyitspriscila, dio a conocer el nacimiento de Vida, su primera hija al lado de Miguel Mon.

Heyitspriscila no pudo contener la emoción del nacimiento de Vida, luego de todas las dificultades que ella y Miguel Mon pasaron anteriormente.

Heyitspriscila y Miguel Mon están agradecidos por el nacimiento de Vida

En la publicación en Instagram, Heyitspriscila señala que ella y Miguel Mon están muy agradecidos por el nacimiento de Vida, pues fue una gran lucha para tener a su primer bebé.

Heyitspriscila y Miguel Mon (@heyitspriscila)

Heyitspriscila menciona que ella y Miguel Mon se sienten muy afortunados y bendecidos por el nacimiento de Vida.

Afirmando que están “incontrolablemente enamorados de esta princesa”, a la cual apenas acaban de conocer; declarando que el amor por un hijo “es en verdad otra cosa”.

Además agradecen a todos sus seguidores, quienes fueron parte de todo este proceso, estando siempre al pendiente de la familia y siendo lindos con ellos.

Declarando que Vida tiene mucha suerte de tener tantos tíos y tías, en referencia a todos los seguidores de la influencer y su esposo.

Los cuales siempre estarán cuidando de ella y queriéndola mucho cada momento.

Heyitspriscila y Miguel Mon esperaron 9 años por el nacimiento de Vida

La historia de Heyitspriscila y Miguel Mon previo al nacimiento de Vida es algo triste, pues tuvieron que esperar 9 años para tener a si primera hija.

Heyitspriscila y Miguel Mon intentaron varias veces tener un bebé; sin embargo, por diversas razones las cosas no se lograban con la pareja.

La influencer confesó que en un momento comenzó a aceptar la idea de que nunca se iba a embarazar, pues poco a poco las esperanzas se iban terminando.

Sin embargo, ella y su esposo mantuvieron una actitud positiva hasta que recibieron la noticia hace unos meses de que ella estaba embarazada de Vida.

Aún así les costó trabajo procesar y hacerse a la idea del embarazo, por lo que esperaron un tiempo antes de compartirlo con sus seguidores.