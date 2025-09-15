Jesse & Joy tendrán su documental que mostrará sus momentos vulnerables y revelará la problemática relación que tuvieron con su papá Eduardo Huerta.

A continuación te decimos dónde ver Jesse & Joy Lo que nunca dijimos, el documental que ya está dando mucho de qué hablar.

¿Dónde y cuándo ver Jesse & Joy Lo que nunca dijimos, documental que revela la problemática relación con su papá Eduardo Huerta?

Jesse & Joy se han destacado en la industria musical gracias a su estilo musical que ha logrado conquistar a miles de personas.

Sin embargo, muy pocos conocen la problemática relación que tuvieron los hermanos Jesse y Joy Huerta con su papá Eduardo Huerta, la cual ha quedado reflejada en su documental.

Jesse & Joy Lo que nunca dijimos es un nuevo documental de HBO Max que se estrenará en la plataforma el próximo 25 de septiembre.

La producción contará con cuatro episodios, los cuales mostraran la vida artística y personal de los hermanos Jesse y Joy Huerta, dejando ver su lado vulnerable.

El documental, producido por Mandarina Contenidos, ofrecerá acceso exclusivo a imágenes y testimonios inéditos donde se verá los lazos familiares que han marcado su carrera y los desafíos a los que se han enfrentado.

De acuerdo con HBO Max, en Jesse & Joy Lo que nunca dijimos se abordará temas como la salud mental, la identidad y los procesos que los han moldeado como personas y artistas.

Así el documental Jesse & Joy Lo que nunca dijimos deja ver la problemática relación con su papá Eduardo Huerta

Todavía no se estrena Jesse & Joy Lo que nunca dijimos y ya ha generado polémica por exhibir la problemática relación con su papá Eduardo Huerta.

Y es que desde el tráiler de su documental los hermanos Jesse y Joy Huerta dejan ver que no tenían una buena relación con su progenitor.

Ya que en el tráiler se escucha decir a los artistas frases como: “Yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa” y “Yo la estaba pasando muy mal. Nos tenía asfixiados a los dos”.

Las cuales resumen que vieron en la música una vía de escape, luego de que su papá sofocaba con su necesidad de control cualquier intento de libertad.

“Le dije: necesitamos hacer el disco de nuestra vida para salirnos de aquí con fuerza” Joy Huerta

Eduardo Huerta aparece como una presencia dominante, obsesionada con el poder y con el deseo de mantener una imagen impecable frente a los demás.

Pero Eduardo Huerta no solo controlaba sus vidas, sino que también quería tener todo el poder en su carrera musical.

“A mi papá le gustaba sentir poder. Le importaba mucho su imagen y lo que la gente dijera de él” Joy Huerta

Mientras que Joy fue vista como la hija perfecta porque siempre obedecía, Jessi fue la oveja negra al convertirse en padre siendo adolescente.

Sin embargo, Joy relató que llegó un momento en el que se empezó a “sofocar”, sobre todo al descubrir su verdadera identidad.

Y es que Joy conoció a Diana Atri, mujer que se convirtió en su amor y con la que actualmente tiene dos hijos: Noah y Nour.

“Quería estar todo el tiempo con ella (…) Le voy a romper el corazón a mis papás y aparte me voy a ir al infierno” Joy Huerta

Jesse responde a la polémica al exponer la problemática relación que tuvieron con su papá Eduardo Huerta

Cabe recordar que Eduardo Huerta falleció en 2013, es por ello por lo que Jesse y Joy Huerta han recibido varias críticas por hablar de esa manera de alguien que ya murió.

En medio de la polémica, Jesse compartió un mensaje en el que dejó en claro que su objetivo no es hablar mal de su papá.

Jesse puntualizó que su papá tenía muchas imperfecciones, pero eso no lo hace malo, sino un ser humano.

“Todos cargamos con historias y luchas que nos forman. Mi papa fue un ser humano con todas sus imperfecciones, con amor, pero también con ignorancia. No fue un hombre malo, simplemente repitió patrones que no deben repetirse” Jesse Huerta

En su mensaje, Jesse destacó que su papá siguió patrones de la familia y religión que ya se deberían de dejar atrás.

“A veces esos patrones vienen de la familia, de la religión, de las creencias o de la sociedad misma. Lo importante es reconocer que enseñanzas nos fortalecen y cuáles debemos dejar atrás” Jesse Huerta

Jesse puntualizó que los padres dejan varias lecciones, algunas de ellas valen la pena repetir y otras es mejor dejar en el pasado.

“Nuestros padres nos dejan muchas lecciones, algunas positivas que vale la pena repetir, y otras que nos muestran qué evitar. Esta en cada uno de nosotros distinguirlas y transformarlas, para no repetir los mismos errores” Jesse Huerta

Para Jesse su papá estaría contento de saber que se está tomando su historia para poder ayudar a otras personas y sacar el lado positivo de todo lo que se vivió.

“Y sé que si mi papá siguiera vivo, le hubiera dado gusto saber que su historia sacando lo positivo de ella pudiera ayudar a tocar muchos corazones e inspirar a otros a mejorar” Jesse Huerta

Jesse dejó en claro que todos somos seres humanos y se cometen errores, pero lo importante es tratar de mejorar.