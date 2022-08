¿Quién es Melissa Yamel, la mujer que acusa a Mau Nieto de abuso sexual? Es una productora de stand up, aspirante a comediante y empresaria restaurantera.

Además del presunto abuso sexual de Mau Nieto, Melissa Yamel denunció que tras lo sucedido con el exconductor de La Academia, sufrió violencia de género por integrantes del medio del stand up.

Y es que, Melissa Yamel señaló que hasta sus amigos standuperos le dieron la espalda, responsabilizándola del presunto abuso sexual cometido por Mau Nieto y de intentar arruinar la carrera del comediante:

“Solin me llamó múltiples veces para decirme que ‘ESTUVE A PUNTO DE ARRUINARLE LA CARRERA A MAURICIO’, ‘YO QUE TÚ, YA NO IRÍA AL WOKO’, entre muchas otras ofensas. Me lo decían como si yo tuviera la culpa de que Mauricio hubiera abusado de mí”

Melissa Yamel