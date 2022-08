En Twitter, la productora de stand up, Melissa Yamel, acusó de abuso sexual al comediante y conductor de La Academia, Mau Nieto.

A través de su cuenta de Twitter (@melissapurrs), Melissa Yamel inició su denuncia, destacando la reciente clausura del bar Woko Comedy Club, en el que se presentaba Mau Nieto, además de otros standuperos, por presunto incumplimiento del reglamento del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Ante ello, Melissa Yamel recordó el terrible momento que dijo haber vivido en 2018, cuando coincidió con Mau Nieto en el establecimiento:

“Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018″ Melissa Yamel, productora de stand up

Mau Nieto (@maunieto / Instagram)

“Para poder coger contigo”: Así habría respondido Mau Nieto a Melissa Yamel cuando le preguntó por qué le invitaba tantos tragos

Melissa Yamel continuó su relato, señalando que como una amante del stand up, en ese tiempo era una visitante frecuente del bar Woko Comedy Club y fue así como conoció al conductor de La Academia.

“Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó; ‘Qué estás tomando?’” Melissa Yamel, productora de stand up

Melissa Yamel señaló que luego de varios, le preguntó a Mau Nieto por qué le invitaba tantas bebidas, a lo que él le dio una respuesta directa:

“Después de eso compró un mezcla y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?’ ‘PARA PODER COGER CONTIGO’- respondió” Melissa Yamel, productora de stand up

Según la denuncia de Melissa Yamel, las cosas no se quedaron ahí, pues de inmediato Mau Nieto habría procedido a cumplir sus palabras y cometer el abuso sexual.

“Después de eso, me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento” Melissa Yamel, productora de stand up

Denuncia contra Mau Nieto por abuso sexual (@melissapurrs / Twitter)

Mau Nieto no habría sido el único que abusó de Melissa Yamel esa noche

Lo peor del asunto, señaló la productora de stand up, es que el abuso habría sido atestiguado por muchas personas:

No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que ‘nos apuraramos’. Mientras esto ocurría, recuerdo haberle dirigido la mirada, ignoró por completo lo que ocurría fuera, mientras yo, agarraba con todas mis fuerzas la perilla para que no la abrieran. Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiendome los leggings. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban” Melissa Yamel, productora de stand up

Luego del presunto abuso sexual que habría cometido en su contra Mau Nieto, Melissa Yamel habló de otro posible abuso sexual que sufrió esa misma noche, a manos de un hombre identificado como Juan Carlos Escalante:

“Ya quería irme a mi casa y quería pedir un Uber. Fue entonces que @juanescaliente_ se me acercó a preguntarme si estaba bien y se ofreció a llevarme. Nos subimos al coche y lo siguiente que recuerdo es llegar a su casa y despertar al otro día sin ropa en su cama. Antes de irme, Juan Carlos me hizo una insinuación sexual a la cual me negué. Me fui” Melissa Yamel, productora de stand up

Melissa Yamel fue víctima de violencia en el gremio del stand up tras abuso de Mau Nieto

Luego de la experiencia con Mau Nieto, Melissa Yamel comentó que sus conocidos del gremio la culparon de querer arruinar la carrera del comediante y comenzaron a cerrarle puertas.

Denuncia contra Mau Nieto por abuso sexual (@melissapurrs / Twitter)

A cuatro años de lo ocurrido, Melissa Yamel dijo haber reunido el valor para contar su historia, aunque aseguró que no volverá a tocar el asunto:

“Durante muchos años me había negado a contar esta historia, solo algunos amigxs la sabían, y la verdad es que también me tardé mucho en darme cuenta de que esa noche de febrero desencadenó una ola de violencia imparable. Hasta hoy. Melissa Yamel, productora de stand up