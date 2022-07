Mena Suvari, actriz de la película ‘American Pie’, reveló cómo sobrevivió al abuso sexual que sufrió a los 12 años, en el libro autobiográfico The Great Peace: A Memoir, que saldrá a la venta el próximo 27 de julio.

A finales de los años noventa y principios de los 2000, Mena Suvari era una de las actrices más cotizadas de Hollywood, pero su vida en realidad distaba de ser perfecta.

A los abusos sexuales que sufrió cuando apenas iniciaba su adolescencia, se sumaron otras relaciones abusivas con hombres, que le llevaron a las adicciones.

A manera de catarsis, la actriz de American Pie decidió escribir sus memorias y también, buscando que su experiencia pueda ayudar de alguna manera a otras personas que hayan pasado por una situación parecida.

“Fue agridulce porque se sintió hermoso sentirse visto y escuchado, pero fue desgarrador escuchar que otros se identificaron de manera similar. No quería eso para ellos, pero en general me siento muy orgullosa. Vivimos en la época más loca, el mundo está en llamas, pero al mismo tiempo las cosas son mucho más abiertas. Siempre esperé que [el libro] pudiera ayudar a crear algún tipo de cambio e iniciar más conversaciones”

Sobre los abusos sexuales que vivió, Mena Suvari contó que empezaron a los 12 años, cuando estaba en sexto grado. Un amigo de uno de sus hermanos mayores empezó a perseguirla y después a presionarla para tener sexo.

La actriz de American Pie afirma que se negó en diversas ocasiones, pero un mes antes de cumplir los 13 años, el amigo de su hermano la metió en un dormitorio de su casa y la violó.

“Parte de mí murió ese día. Él me usó, se divirtió conmigo y después se deshizo de mí. Me llamó puta. No llegué a contemplar el sexo como algo sano. El momento de hacerlo se me escapó. Y eso, unido a que no me sentía escuchada ni percibida, estableció el concepto que tenía de mí misma. Esa era mi valía”

Mena Suvari