La Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunció la muerte de Mario Chávez García Cid, conocido en la industria como Mario Cid.

El primer actor fue padre de la comediante y actriz Mara Escalante, quienes conocida por el personaje de “Doña Lucha”.

Muere el primer actor Mario Cid pero poco se sabe de su muerte

Por medio de un comunicado la ANDA externó sus condolencias a los familiares y amigos del Mario Cid.

Sin embargo, la asociación y Mara Escalante no han revelado detalles en torno a la causa de muerte del actor. Por el contrario, colegas de Mario Cid han pedido respeto y privacidad para la familia.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/eBd06yruKJ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 12, 2026

La poca certeza en torno a la salud de Mario Cid es que se mantenía como reservada, pues no hay reportes oficiales ni declaraciones que revelen alguna enfermedad como causa de muerte.

A su avanzada edad el actor continuaba trabajando en producciones televisivas.

Uno de sus últimos proyectos fue a lado de Mara Escalante en la serie Muero por Marilú, protagonizada por su hija.

Hasta el momento de escribir estas líneas, la actriz y comediante no se ha pronunciado por la muerte de su padre .

Por su parte, en redes sociales le han hecho llegar una serie de condolencias por parte de fanáticos y amigos ante la pérdida.