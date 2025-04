Sabine Moussier -de 58 años de edad- denuncia abuso sexual de un actor mientras grababan: “Me quedé petrificada”.

Una escena de cama dejó traumatizada a Sabine Moussier, pues un actor se aprovechó para agredirla.

La actriz recordó este lamentable episodio con lágrimas en los ojos y reveló si piensa denunciar a su agresor.

La carrera actoral de Sabine Moussier quedó marcada por un terrible suceso, un actor abusó sexualmente de ella mientras grababan una escena.

Durante una entrevista, Sabine Moussier recordó uno de los peores episodios de su carrera, cuando un actor se aprovechó de ella.

La actriz narra que estaba grabando una escena de cama con un compañero, cuando este se quitó la pijama y la ropa interior.

Sabine Moussier recuerda que este actor la tomó de la mano y la colocó en sus genitales.

La actriz se asustó y actuó con nerviosismo, por lo que siguió con la escena y la vergüenza la llevo a reaccionar con una sonrisa.

Sabine Mossuier describió este momento como complicado y tras terminar la escena comenzó a llorar.

Tras grabar la escena donde este actor hizo tocamientos a Sabine Moussier, ella exigió que ya no hacer escenas de cama con este actor.

Sabine Moussier se negó a decir el nombre del actor que la agredió sexualmente, pero sabe que ahora habría reaccionado de otra forma.

La actriz mencionó que no piensa tomar medidas legales contra este actor y su momento, tampoco lo consideró.

“Lamentablemente me quedé petrificada, no supe hacer nada, salí y me puse a llorar. Me costó mucho, esa ocasión yo me estaba muriendo de risa de nervios. No lo hice (denunciar), no sé si algún día lo haga”

Sabine Moussier