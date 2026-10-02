Lucha Villa es una cantante y actriz mexicana que se convirtió en una de las principales intérpretes de la música ranchera y en una figura destacada del cine mexicano.

Conocida como “La Grandota de Camargo”, construyó una trayectoria de varias décadas en la música, el cine y la televisión.

¿Quién es Lucha Villa?

Lucha Villa nació como Luz Elena Ruiz Bejarano en Camargo, Chihuahua. Antes de consolidarse como cantante incursionó en el modelaje y participó en concursos de talento.

El empresario y productor Luis G. Dillon la bautizó artísticamente como Lucha Villa. Su voz grave y su interpretación de música ranchera la llevaron a convertirse en una de las exponentes más reconocidas del género.

Actualmente reside en San Luis Potosí, donde permanece alejada de los escenarios y bajo el cuidado de su familia.

Lucha Villa, cantante. (Agencia México)

¿Cuántos años tiene Lucha Villa?

Lucha Villa tiene 89 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lucha Villa?

Lucha Villa estuvo casada en cinco ocasiones. Entre sus esposos estuvieron:

Mario Miller

Alejandro Camacho

Arturo Durazo

Justiniano Rengifo

Francisco Muela

Uno de sus matrimonios más conocidos fue con Arturo Durazo, guitarrista de Los Apson, con quien estuvo casada durante aproximadamente tres meses.

Posteriormente contrajo matrimonio con el empresario salvadoreño Justiniano Rengifo, padre de su hija María José.

¿Qué signo zodiacal es Lucha Villa?

Lucha Villa nació el 30 de noviembre de 1936, por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

¿Lucha Villa tiene hijos?

Lucha Villa tiene tres hijos: Rosa Elena, Carlos Alberto y María José.

Rosa Elena y Carlos Alberto nacieron durante su matrimonio con Mario Miller, mientras que María José Rengifo nació de su relación con Justiniano Rengifo.

¿Qué estudió Lucha Villa?

Se desconoce si hay estudios profesionales o una carrera universitaria cursada por Lucha Villa.

¿En qué películas y canciones trabajó Lucha Villa?

Lucha Villa desarrolló una carrera de más de tres décadas en la música y el cine. En el ámbito discográfico interpretó canciones de compositores como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel.

En el cine participó en más de 70 películas, entre ellas:

El gallo de oro

La vida inútil de Pito Pérez

Mecánica nacional

El lugar sin límites

Lagunilla, mi barrio

Lagunilla 2

Por su trabajo como actriz obtuvo dos Premios Ariel y dos Diosas de Plata.

En 1997, durante una cirugía estética, sufrió un paro cardiorrespiratorio que provocó graves secuelas neurológicas. Después de su recuperación permaneció alejada de los escenarios y su carrera artística quedó interrumpida.