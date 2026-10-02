La cantante Lucha Villa de 89 años de edad, está atravesando crisis de salud que la llevó a estar unos días hospitalizada en San Luis Potosí.

Un reporte apunta que Lucha Villa está batallando con problemas respiratorios y aunque ya no está hospitalizada, sigue recibiendo atención médica en su casa.

Lucha Villa enfrenta problemas de salud; fue hospitalizada por dos días

Aunque Lucha Villa se encuentra alejada del ojo público desde 1997 que se sometió a una cirugía estética que le trajo problemas médicos, la cantante sigue siendo recordada por los mexicanos.

Sumado a ello, que Lucha Villa es una de las últimas cantantes de la época dorada de música ranchera que sigue con vida, por lo que se le tiene un gran aprecio.

Lucha Villa, cantante. (Agencia México)

Sin embargo, el reportero Emilio Morales informó que la cantante tuvo problemas respiratorios recientemente que la llevaron a estar hospitalizada por al menos dos días en un sanatorio de San Luis Potosí.

A la actualidad, Lucha Villa ya habría salido de su internamiento y estaría en su rancho en San Luis Potosí recibiendo atención médica a domicilio con varios especialistas.

Hasta el momento, la familia de Lucha Villa no ha dado a conocer sobre la veracidad de esta información sobre la cantante.

Lucha Villa enfrenta problemas de salud a casi un mes de sus 90 años

La cantante Lucha Villa estaría enfrentando problemas respiratorios, situación que aparece a poco más de un mes de cumplir 90 años.

Lucha Villa tiene actualmente 89 años, pero el 30 de noviembre cumplirá un año más de vida, lo que la convierte en una de las exponentes de la música ranchera de la época de oro más longeva.

Flor Silvestre, es la otra cantante con quien Lucha Villa estaría en esta competencia, pues la cantante abuela de Ángela Aguilar murió a los 90 años en 2020.