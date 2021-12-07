¿Quién es Lucha Villa? La cantante vinculada a Don Neto en el libro de Anabel Hernández.

Tras la publicación del libro “Emma y las otras señoras del narco”, han surgido un sinfín de dudas y opiniones divididas acerca de varias celebridades ahí mencionadas; una de ellas es Lucha Villa.

No obstante, la cantante, Lucha Villa ha sido sin duda alguna uno de los personajes más entrañables de la historia de los espectáculos.

Lucha Villa (Tomada de video)

¿Quién es Lucha Villa y como fueron sus inicios como cantante?

Luz Elena Ruiz Bejarano, mejor conocida por su nombre artístico, Lucha Villa, nació el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua.

Desde temprana edad mostró gran interés en el medio artístico. Incluso, inició su carrera siendo modelo, pues su gran belleza le ayudó a colocarse fácilmente dentro de esta industria.

Luego de eso, logró entrar al grupo de las Dianas de Dillon de modelos y bailarinas. Esta agrupación era promovida por el empresario Luis G. Dillon, y fue él mismo quien posteriormente la bautizaría como Lucha Villa.

Pues Luis G. Dillon decidió hacer un lanzamiento de dos voces rancheras, una femenina y otra masculina.

Sin embargo, el día de la presentación la voz femenina no llegó. Así que Lucha Villa decidió arriesgarse y cantar para tomar su lugar.

Luego de escuchar su inigualable voz, decidieron hacer el lanzamiento con ella, dejándole el nombre artístico con el que la conocemos hoy en día.

Poco a poco su carrera fue creciendo y Lucha Villa se posicionó como una de las cantantes más reconocidas del género ranchero.

Lucha Villa (@artista.pop.3 / Instagram)

Lucha Villa se vuelve una de las celebridades más talentosas y admiradas en la industria de la música

Para la década de los 70’s, Lucha Villa se volvió una de las celebridades más talentosas y admiradas de la industria de la música, pues su inconfundible voz y su gran porte la volvieron una de las figuras más distinguidas de la época.

Fue entonces que comenzó a grabar discos de acetato, donde todas sus canciones se volvieron un gran éxito.

Para la década de los 80’s grabó colaboraciones con Juan Gabriel.

Además, fue un elemento importante en la época del “nuevo cine mexicano”.

Pues formó parte del elenco de varias películas entre las cuales se encuentran “El fiscal de hierro”, “Encuentro inesperado”, “Golpe de suerte”, y “Sor Batalla”.

Lucha Villa queda con daño cerebral por una cirugía estética

En el año de 1997 la suerte de Lucha Villa cambió por completo, pues se sometió a una cirugía estética que la dejó con daño cerebral.

Cabe señalar que a lo largo de su vida, Lucha Villa se casó un total de cinco veces.

Fue poco después de su último divorcio que la cantante y actriz decidió realizarse una liposucción.

En aquel entonces, Lucha Villa estaba por estrenar un disco y una telenovela, por lo que consideró hacerse esa intervención.

Es importante mencionar que varios médicos se negaron a hacerle la liposucción, porque consideraban que debido al estrés ocasionados por el divorcio y por los proyectos que tenía en puerta, Lucha Villa no se encontraba en el mejor estado anímico.

Sin embargo, ella insistió en eliminar la grasa sobrante de su cuerpo.

Fue de ese modo que casi al finalizar la liposucción, su tensión arterial comenzó a disminuir y su frecuencia cardiaca a aumentar.

Entonces, fue trasladada de emergencia a un hospital, donde pasó varios días en coma.

A pesar de que logró sobrevivir, al día de hoy aún presenta secuelas del daño cerebral que le causó la cirugía estética.

Pues presenta problemas motrices, de lenguaje y de memoria con los que ha vivido estos últimos años.

“Emma y las otras señoras del narco”, el libro de Anabel Hernández que genera polémica

En el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco”, se ofrece la versión de personas cercanas a narcotraficantes como Arturo Beltrán Leyva y “la Barbie” sobre las relaciones que estos establecieron con famosos como: