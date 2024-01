La Chupitos, de 52 años de edad, fue diagnosticada con una enfermedad que ni conocía y hasta el día de hoy se niega a revelar el nombre.

Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, recientemente dejó atónitos a sus fans al dejar dudas sobre su estado de salud.

Por el momento, la actriz no quiso revelar la enfermedad que padece, ya que desea celebrar la vida pese a las circunstancias.

Liliana Arriaga La Chupitos celebró un año más de vida y lo hizo a lo grande, pues hace poco fue diagnosticada con una extraña enfermedad que ni ella conocía.

En entrevista para medios, La Chupitos expresó que quiere celebrar la vida debido a que se encuentra en un complicado momento de salud.

“A celebrar la vida, que en su momento les voy a decir el porque pero ahorita no lo quiero recordar, porque quiero empezar el año y mi cumpleaños padrisimo”

La Chupitos comienza el 2024 con mucha esperanza, pues reveló que a finales del año pasado le diagnosticaron una extraña enfermedad.

Al respecto, la comediante dijo que espera que el tratamiento al que la están sometiendo de resultado.

Pese a que no reveló el nombre de la enfermedad que padece, la actriz se encuentra en una actitud optimista, aclarando que muy pronto compartirá detalles de su salud.

La Chupitos dejó en claro que es un tema que sí quiere abordar para que la gente sepa y no le pase lo mismo que a ella está sobrellevando.

Pues la vida la sorprendió con una enfermedad que ni conocía.

#LilianaArriaga “La Chupitos” no quiso revelar la enfermedad que le fue detectada recientemente. #Ventaneando 👉 https://t.co/pQpfMmgIkV pic.twitter.com/5H7Zu7Ks3c

La Chupitos acaparó los reflectores al confesar que fue diagnosticada con una extraña enfermedad que le impide llorar y que la obliga a utilizar saliva artificial.

Fue durante una entrevista para el canal de Youtube “Delarosatv”, donde la actriz confesó que hace apenas unos meses fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren.

“Quiero mucha salud, porque después les voy a compartir que la vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco, y como todavía no sé bien, se los voy a compartir, pero estamos bien, me está afectando mis glándulas salivales y lagrimales...”

La Chupitos