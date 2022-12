La Chupitos señala que los comediantes dicen cosas sin querer y que no es nadie para juzgar, pero cree que Platanito no aprende.

Sergio Verduzco -nombre de Platanito- aún se encuentra en medio del escándalo; ya que los padres de Debanhi Escobar ratificaron la denuncia en su contra ante Conapred.

A Platanito se le hizo buena idea hacer un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, quien tenía 18 años de edad y era originaria de Nuevo León.

VIDEO: Platanito insiste en que “chiste” de Debanhi fue humor negro, pero reconoce que no debió hacerlo

Todo indica que Platanito -de 50 años de edad- estaba consciente de que su chiste era pésimo, pues en el video se le escucha decir: “Chin... a su ma... quien lo suba mañana”.

Ahora una de sus colegas reitera que Platanito no entiende, pero también trató de justificar los malos chistes de algunos comediantes.

Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, fue cuestionada sobre qué pensaba de la situación de Platanito, quien fue denunciado por los padres de Debanhi Escobar.

La comediante -de 50 años de edad- estaba caracterizada de su personaje y comenzó a decir que ella no era quién para juzgar a sus compañeros.

Sin embargo, La Chupitos recordó que no es la primera vez que Platanito hace “chistes” de situaciones delicadas.

Pues hace años hizo una “broma” sobre el caso de los niños de la Guardería ABC.

“Ya le había pasado una vez y al muchacho le gusta. A lo mejor no fue con esa intención. Porque a veces a uno se le va la boca y dice y hace cosas, que no. No soy nadie para juzgar, nada más aguas mi muchacho, ya lo dijo una vez y otra vez”

La Chupitos