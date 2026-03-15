Laureano Brizuela tiene próximamente un concierto en la Ciudad de México (CDMX) sin embargo, sus recurrentes shows no hacen que el músico argentino olvide que el estado tiene una deuda que aún no le han pagado.

El músico conocido como El Ángel del Rock, sigue firme en que el estado le debe mil 600 millones de pesos y seguirá su lucha por el pago, “por dignidad” y derechos humanos que pide se le respeten.

Pero ¿Quién es Laureano Brizuela? Te compartimos más sobre el cantante argentino con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Laureano Brizuela, exige al estado mexicano pagarle la deuda de mil 600 millones de pesos

¿Quién es Laureano Brizuela?

Laureano Brizuela es un cantante y compositor argentino que se ganó el apodo de Ángel del Rock, luego de que alcanzó su éxito en los años 80 en este género.

El cantante es específicamente de Salta en Argentina, sin embargo, ha llevado su música alrededor de Latinoamérica.

Desde los 15 años, Laureano Brizuela mostró talento musical pues a esa edad su talento en el piano fue reconocido dándole el título de profesor por el Conservatorio de Buenos Aires.

Laureano Brizuela, cantante. (@LaureanoBW)

Laureano Brizuela incluso estudiaba dos carreras al mismo tiempo, pero estas las dejó truncas buscando su sueño de ser música y grabando su primer disco a los 22 años, y obteniendo un éxito de la canción “Por qué te quiero tanto”.

Lo que se sabe de la familia de Laureano Brizuela es que su abuelo fue el pintor Laureano Brizuela Giménez, y su madre era una bioquímica de Bolivia.

Pese a ser rock, la música de Laureano Brizuela se caracterizó por ser rock romántico.

¿Qué edad tiene Laureano Brizuela?

Laureano Brizuela tiene 76 años de edad, pues nació un 22 de julio de 1949.

Laureano Brizuela, cantante. (@LaureanoBW)

¿Quién es la esposa de Laureano Brizuela?

La esposa de Laureano Brizuela es Palmira Brizuela.

Laureano Brizuela con su esposa Ednita Nazario. (Cuartoscuro/Francisco Rodríguez / Francisco Rodríguez)

El primer matrimonio de Laureano Brizuela fue con la cantante Ednita Nazario, pero su divorcio llegó en medio de la batalla legal que tuvo con el gobierno de México por evasión de impuestos.

Asimismo, el segundo matrimonio de Laureano Brizuela fue Graciela Micheli.

¿Qué signo zodiacal es Laureano Brizuela?

Laureano Brizuela es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 22 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Laureano Brizuela?

Se cree que Laureano Brizuela tiene cinco hijos:

María Brizuela

Andrew Brizuela, músico.

Marcelo Brizuela, músico.

Rodrigo Brizuela, que es piloto aviador

Se desconoce el nombre del quinto, pero se sabe que es músico.

Laureano Brizuela con sus hijos. (@angeldelrock)

¿Qué estudió Laureano Brizuela?

Laureano Brizuela obtuvo un profesorado de piano y teoría musical a los 15 años.

Más tarde, Laureano Brizuela decidió estudiar Derecho en la Universidad de Belgrano y Musicoterapia en la Universidad del Salvador, ambas al mismo tiempo, pero más tarde las dejó.

Laureano Brizuela, cantante. (@LaureanoBW)

¿En qué ha trabajado Laureano Brizuela?

Laureano Brizuela trabaja de cantante, compositor, producción musical y actor.

Parte de la discografía de Laureano Brizuela es su trabajo como cantante es:

Por qué te quiero tanto

Laureano

El americano

El Ángel del Rock

Solo

Viento del sur

Alborada

Si quieres amarme

20 secretos de amor

Asimismo, los proyectos en donde se ha desempeñado como actor son:

Agujetas de color de rosa

Canción de amor

Hermanos y detectives

Soy tu fan

Laureano Brizuela, exige al estado mexicano pagarle la deuda de mil 600 millones de pesos

El cantante argentino Laureano Brizuela, reapareció en la CDMX para contar a Proceso cómo va el estatus de deuda que el estado mexicano tiene con él, desde 2019.

Recordando que la deuda total es de mil 600 millones de pesos, Laureano Brizuela explicó que exige el pago no por el dinero, sino por “dignidad” y porque se demostró que pasaron por alto sus derechos humanos y a su perspectiva “estos no se negocian”.

Asimismo, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum que se informe sobre los hechos que transcurren desde 1989, asegurando que él mismo le puede explicar a la mandataria cómo sucedió todo.

Laureano Brizuela exige el pago por el estado de mil 600 millones de pesos, debido a una persecución fiscal que tuvo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari por parte de Francisco Gil Díaz, el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP).

En ese momento, la SHCP acusaba a Laureano Brizuela de no haber pagado impuestos. Sin embargo, luego de que incluso fue detenido en 1989, fue absuelto en 1996, pero él señala que durante los años que se llevaba el proceso, tuvo hostigamiento y acoso que le impedían trabajar.

Ante la vulneración, Laureano Brizuela llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Organización de los Estados Americanos (OEA), quiénes dieron dos sentencias a su favor que acusan al estado mexicano de vulnerar sus derechos humanos.

Pese al compromiso que el gobierno de México tiene con dichos organismos y a que estos mismos hicieron válidas las sentencias a favor de Laureano Brizuela, el cantante sigue sin recibir su pago.