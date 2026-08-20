Rauw Alejandro ya sería padre y esto se sabe de la madre de su primer hijo, con quien llevaría más de 2 años de relación.

El conductor Alex Rodríguez reveló que Rauw Alejandro ya era padre, lo cual sorprendió, ya que no se sabía que el cantante tuviera pareja formal.

Fans del cantante especulan que su novia y madre de su hijo es una joven llamada Valeria Alejandra de 19 años.

Rauw Alejandro (Instagram/@rauwalejandro)

Esto se sabe de la misteriosa novia de Rauw Alejandro

Alex Rodríguez reveló que la novia de Rauw Alejandro es una joven originaria de Puerto Rico a quien conoció cuando estaba finalizando su carrera universitaria.

Rauw Alejandro habría comenzado a salir con esta mujer poco después de terminar su relación con Rsalía en 2023, con quien estaba comprometido.

Posteriormente, la relación entre Rauw Alejandro y la joven se formalizó y se mudaron Nueva York.

La pareja tendría un poco más de 2 años de relación y se presume que la joven acompaña a Rauw Alejandro a todos sus eventos públicos.

La identidad de la madre del primer hijo de Rauw Alejandro es un misterio, pues el cantante no ha confirmado que ya sea padre y tampoco ha compartido fotos junto a su pareja.

Fans de Rauw Alejandro descubren la presunto identidad de su novia

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre la identidad de la novia de Rauw Alejandro.

Uno de los nombres más sonados en redes sociales es el de Valeria Alejandra, una joven de 19 años de edad.

Sin embargo, este nombre no se ha confirmado, pero fans de Rauw Alejandro le había comentado en Instagram desde marzo de 2026 sobre su supuesta relación con el cantante.

La última publicación de Valeria Alejandra fue el 14 de agosto y compartió fotos junto a sus amigas, pero no se le ve señales de un baby bump.

Hasta el momento, Rauw Alejandro no ha confirmado que sea padre o que mantenga una relación con Valeria Alejandra.