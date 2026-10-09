Te contamos quién es Keegan Allen, el famoso actor y músico estadounidense.

A lo largo de su carrera, Keegan Allen ha sido parte de producciones juveniles, aunque también ha tomado roles en películas independientes.

¿Quién es Keegan Allen?

Keegan Phillip Allen es un actor, fotógrafo y músico estadounidense. Su trayectoria es conocida por dar vida a Toby Cavanaugh en la serie de televisión Pretty Little Liars.

Keegan Allen (@keeoone / Instagram)

¿Cuántos años tiene Keegan Allen?

En la actualidad, Keegan Allen tiene 37 años de edad. Nació el 22 de julio de 1989 en California, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Keegan Allen?

Keegan Allen mantiene desde 2016 una relación sentimental con la modelo Ali Collier.

Keegan Allen (@keeoone / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Keegan Allen?

Por su fecha de nacimiento, Keegan Allen pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Keegan Allen?

Keegan Allen no tiene hijos.

Keegan Allen (@keeoone / Instagram)

¿Qué estudió Keegan Allen?

Se sabe que Keegan Allen asistió a la American Musical and Dramatic Academy (AMDA) donde se licenció en Bellas Artes.

Keegan Allen (@keeoone / Instagram)

¿En qué ha trabajado Keegan Allen?

Keegan Allen siempre mostró interés en la fotografía, la música y cine.

A los 13 años incursionó en la actuación con un pequeño papel en un documental de Animal Planet.

Hacia 2010 aparecería en Big Time Rush en Nickelodeon. En ese mismo años se uniría a la serie Pretty Little Liars con el papel de Toby Cavanaugh, el cual interpretaría durante 7 temporadas.

Las producciones de cine y televisión donde ha actuado Keegan Allen son:

CSI: Crime Scene Investigation (2011)

Palo Alto (2013)

I Hate My Teenage Daughter (2013)

The Sound and the Fury (2014)

The Hazing Secret (2014)

Young & Hungry (2015)

Bukowski (2015)

En lucha incierta (2016)

A moving romance (2016)

King cobra (2016)

Dilema (2019)

Walker (2021-2024)

Como músico, ha lanzado dos sencillos: “Million Miles Away” e ”Inside Day".