Keegan Allen, conocido por su papel de Toby Cavaugh en Pretty Little Liars, sufrió asalto armado Los Ángeles, Estados Unidos.

Me acaban de robar el reloj afuera de Laurel Supply. Estos dos tipos me golpearon en la cabeza, me apuntaron con un arma y un cuchillo, y luego se largaron...llevaban máscaras y se llevaron mi reloj. Maldita sea. Keegan Allen, actor

Visiblemente herido y con sangre en el rostro, el propio actor denunció en video de Instagram el incidente ocurrido la noche del jueves 8 de octubre en las afueras de Laurel Supply, un supermercado de West Hollywood, uno de los vecindarios más exclusivos de la zona.

Keegan Allen sufre asalto (Agencia México)

Así fue el asalto armado a Keegan Allen, actor de Pretty Little Liars

En la publicación que compartió Keegan Allen en redes, se muestran las cámaras de seguridad con el momento exacto del robo que sufrió.

La grabación muestra cómo dos sujetos le apuntan con un arma y un cuchillo a Keegan Allen mientras le piden que les entregue su reloj y pulsera.

Pese a que el actor de Pretty Little Liars dio sus pertenencias, uno de los criminales le pegó en dos ocasiones con la culata de la pistola que portaba.

¿Qué le pasó a Keegan Allen? Actor de Pretty Little Liars sufre asalto armado (@keeoone / Instagram)

Tras consumarse el asalto, los individuos salieron huyendo. De acuerdo con los reportes policiales, escaparon en un vehículo desconocido.

En su post de Instagram, Keegan Allen aseguró que West Hollywood ya “no es seguro”, además reconoció que fue amenazado de muerte por los asaltantes aunque “Dios dijo que no.”

West Hollywood ya no es seguro. Fui víctima de un robo a punta de pistola y cuchillo a manos de dos jóvenes que amenazaron con MATARME por mi reloj... ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida a cambio de un reloj. Keegan Allen, actor

De acuerdo con TMZ, después del incidente se llamaron a los paramédicos, quienes acudieron al lugar de los hechos y atendieron a Keegan Allen por laceración en la cabeza.

No obstante, la herida no ameritó que fuera trasladado al hospital.

¿Qué le pasó a Keegan Allen? Actor de Pretty Little Liars sufre asalto armado (@keeoone / Instagram)

Keegan Allen pide a las autoridades dar con los responsables tras ser asaltado

Luego de ser víctima de un violento asalto, Keegan Allen anunció que daría más detalles de lo ocurrido.

Asimismo, el actor de Pretty Little Liars etiquetó a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom para exhortarlos a dar con los responsables con todas las cámaras de vigilancia que hay en la zona.