Eduin Caz aseguró que recibió cobros excesivos e inusuales de agua y luz por más de 100 mil pesos.

El vocalista de Grupo Firme denunció en una historia de Instagram que recibió un cobro por 12 mil pesos por luz y un recibo de servicio de agua por un monto de 100 mil pesos.

Eduin Caz reclama cobros excesivos de agua y luz por 112 mil pesos

Eduin Caz ya había denunciado que le había llegado un recibo de agua de 100 mil pesos y ahora reveló que le están cobrando 12 mil pesos por servicios de luz de su casa ubicada en Tijuana.

El cantante aseguró que no entiende por qué le cobran 12 mil pesos por la luz, ya que su casa tiene paneles solares y él no utilizó el servicio por semanas, ya que se encontraba en España.

Estoy sorprendido hace un par de días me quedé con que me habían llegado 100 mol pesos de agua, estamos todavía investigando y si tengo que pagarlos los tengo que pagar (...) el problema no es el dinero, el problema son las acciones. Eduin Caz

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme (Cuartoscuro / Mario Jasso)

El líder de Grupo Firme cree que le están cobrando estas tarifas excesivas arbitrariamente y asegura que pagará las cantidades por ambos servicios, pero primero investigará el motivo.

Yo tengo tapizada mi casa de paneles solares, acostumbrado me llegan 800 a lo mucho 1200 pesos de luz, 12 mil pesos me llegaron. Eduin Caz

Eduin Caz asegura que los pagos de servicios públicos son robados

Eduin Caz explicó que usualmente paga hasta mil pesos de luz, por lo que no entiende cómo fue que su cuenta aumentó a 12 mil pesos.

El vocalista cerró su video con una crítica hacia el uso que se le da al dinero recaudado por el pago de servicios públicos, pues menciona que, en lugar de utilizarse para mejorar los servicios, estos suelen ser “robados”.

“Ojalá el dinero lo usaran para arreglar el problema, pero el peor del caso es que se lo van a robar otra vez”, expresó Eduin Caz consternado por lo que tendrá que pagar de servicios.

Eduin Caz aseguró que investigará el motivo del excesivo cobro de la luz y el agua, y si se confirma que su consumo equivale a estas tarifas, pagará el monto de 112 mil pesos.