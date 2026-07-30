Karla Zapién comenzó su formación artística desde la infancia y ha construido una carrera versátil que abarca televisión, cine, teatro y comedia.

Su trabajo también la ha llevado a compartir contenido humorístico en plataformas digitales, donde ha reunido una comunidad de seguidores.

¿Quién es Karla Zapién?

Karla Zapién es una actriz y comediante mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco.

Desde pequeña mostró interés por las artes escénicas y, a los 8 años, comenzó a estudiar teatro en el Instituto Cultural Cabañas. Más adelante se mudó a la Ciudad de México para impulsar su carrera artística.

Karla Zapién (Instagram | @ yosoylazapien)

Con el paso de los años amplió su perfil profesional como conductora, creadora de contenido y comediante de stand up, facetas que combina con su trabajo como actriz.

¿Cuántos años tiene Karla Zapién?

Hasta el momento, Karla Zapién no ha hecho pública su fecha de nacimiento, por lo que no existe información verificable sobre su edad.

¿Quién es la pareja de Karla Zapién?

La actriz Karla Zapién ha mantenido en privado su vida sentimental y no existe información pública verificable sobre una pareja o esposo.

¿Qué signo zodiacal es Karla Zapién?

No es posible determinar el signo zodiacal de Karla Zapién, ya que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento.

Karla Zapién (Instagram | @yosoylazapien)

¿Qué estudió Karla Zapién?

Karla Zapién inició su formación artística a los 8 años en el Instituto Cultural Cabañas, donde tomó clases de teatro.

Posteriormente continuó preparándose con reconocidos profesionales como Luis Mandoki, Fernando Piernas y Cecilia Juárez.

¿En qué ha trabajado Karla Zapién?

A lo largo de su trayectoria, Karla Zapién ha participado en diversas producciones de televisión, entre ellas:

Mi marido tiene familia

Lo que callamos las mujeres

Hombre tenías que ser

Amor cautivo

Emperatriz

En cine ha formado parte de películas como:

El muro

Enamorados

El quinto sol

Mariachi

Gringo

La Bulldog

En teatro ha participado en montajes como:

Cáncer de Olvido

Cómo filmar una película por no decir XXX

La inmortalidad del cangrejo

En años recientes también ha desarrollado una carrera como comediante de stand up y creadora de contenido para redes sociales.