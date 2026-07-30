Karla Zapién fue a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia por abuso sexual contra Hugo Stiglitz.

“No puedo hablar mucho al respecto, sino hasta que tengamos los peritajes. Es por abuso, en 1993 nuestra relación era simplemente laboral, yo era menor de edad, tenía 17 años”. Karla Zapién, actriz

Fue durante la tarde del 29 de julio que se reportó la denuncia de la actriz, a las afueras del recinto, en el programa de Azucena Uresti.

Hasta el momento, la información del caso es limitada. Será conforme avance la investigación que autoridades actualizarán la situación legal de Hugo Stiglitz.

Karla Zapién ya había denunciado abuso de Hugo Stiglitz cuando era menor de edad

La denuncia de Karla Zapién ante la Fiscalía surge después de que declarara públicamente haber sido víctima de abuso por parte de Stiglitz cuando tenía 17 años.

Por lo que relató, conoció a Hugo Stiglitz en Guadalajara y tiempo después el actor la llevó a un hotel de la Ciudad de México.

En el lugar, relató Zapién, fue víctima de abuso sexual por medio de la manipulación del actor, pero sin haber ejercido violencia física.

Sin embargo, Stiglitz le habría pedido no revelar lo sucedido, motivo por el que guardó silencio por años.

Hugo Stiglitz, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Denuncia de Hugo Stiglitz sería por delitos sexuales cometidos hace 33 años

Lo poco que se sabe del caso contra Hugo Stiglitz es que la denuncia de Zapién es por los hechos descritos, mismos que ocurrieron en 1993, 33 años atrás.

Cuando la actriz y comediante habló por primera vez de la hoy denuncia formal, reveló que otro de sus propósitos al contar su vivencia era el de inspirar a más mujeres para que también alzaran la voz.