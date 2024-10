Julio Iglesias -de 81 años de edad- lanzó un comunicado para desmentir los rumores de su retiro y el supuesto Alzheimer que padece.

Vía Instagram, Julio Iglesias arremetió en contra del periodista -de quien no reveló su identidad- por inventar información sobre su salud.

Pues, aunque ya no le sorprenda que hablen de él, Julio Iglesias está molesto por el atrevimiento de inventarle hasta una enfermedad.

Julio Iglesias reapareció en redes sociales para hacer frente a fuertes rumores sobre su salud.

Y es que, en los últimos días, un periodista aseguró que Julio Iglesias padecía Alzheimer y, por ello, ya estaba pensando en su retiro de la música.

A través de Instagram, Julio Iglesias negó padecer esta enfermedad de la memoria y por la cual se retiraría.

Aunque Julio Iglesias dijo estar acostumbrado a que la prensa le invente cosas, aseguró que no se iba a quedar con los brazos cruzados.

“Hoy, me he levantado con la falsa noticia de que me retiro.En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos (diciendo) que ya no puedo ni quiero cantar más.”

Julio Iglesias lamentó que un periodista haya inventado su retiro de la música, cuando es algo que él aún no ve cercano.

Finalmente, Julio Iglesias adelantó que sigue al pendiente de su serie de Netflix porque -hasta el momento- no ha pensado en su retiro.

Aunque bien sabe que este llegará algún día.

“El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, dijo el músico.

Este 2024, Netflix llegó a un acuerdo histórico con Julio Iglesias para llevar su vida a la pantalla chica.

Por primera vez, Julio Iglesias participará en el proceso creativo de una serie de ficción donde contará todo sobre su vida y trayectoria musical.

Esta serie en desarrollo contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático.

Y cómo llegó a ser una estrella universal que está entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida.”

Julio Iglesias