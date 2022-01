VIDEO: Natanael Cano le saca dedo a Banda MS

Natanael Cano le saca dedo a Banda MS tras supuestamente ser abucheado en plena celebración por el Día Nacional de la Banda.

El pasado 28 de enero diversas personas se dieron cita para celebrar al género de la banda en Las Vegas. Uno de los invitados fue Natanael Cano quien salió muy molesto del escenario y habría insultado a la Banda MS.

Tras sus acciones, Natanael Cano ofreció una disculpa a la Banda MS, sin embargo aseguró que el no fue abucheado en el escenario y presumió que la gente había pasado un gran momento en su presentación.

Natanael Cano se encuentra en medio de la controversia luego de que se reveló que se había peleado con su amigo y colaborador Ovi. Sin embargo no es la única polémica a la que se enfrenta.

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Banda, en Las Vegas se realizó una gran presentación con los grandes exponentes de este género como:

Para sorprender a los asistentes, los organizadores decidieron contar con algunos invitados especiales que no habían sido anunciados, tal fue el caso de Natanael Cano.

Sin embargo no habría tenido un buen recibimiento por parte de los asistentes, pues a través de las redes sociales se reveló que Natanael Cano había sido abucheado.

Esto habría causado la molestia de Natanael Cano quien terminó muy molesto al ver que su presentación había terminado y ya se había colocado una imagen de la Banda MS en la pantalla que estaba tras de él.

Usuarios han señalado que en el video se puede ver como Natanael Cano le saca dedo a Banda MS e incluso avienta el micrófono cuando se da cuenta que su equipo había sido sacado del escenario mientras que él seguía cantando.

Tras la controversia generada, Natanael Cano acudió s sus redes sociales para explicar lo qué sucedió y aseguró que no fue abucheado por el público.

Natanael Cano aprovechó su video para ofrecerle una disculpa a la Banda MS y destacó que estaba molestó porque sacaron a su grupo y no se dio cuenta.

“Que abucheen a Nata Tyson sí que no. Una disculpa a la Banda MS, fue el momento, yo me sentí un poco triste por equis o ye razón, porque sacaron a mi grupo y no me di cuenta”

Natanael Cano